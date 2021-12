Andrea Nicole Uomini e Donne scelta segreta: chi è, chi ha scelto, scandalo redazione

Il trono classico del programma tv, Uomini e Donne, ha da sempre appassionato i fan della trasmissione, ma, da settembre 2021, sul trono siede anche Andrea Nicole. Nata 29 anni fa, nel corpo di un uomo. Un corpo che non le è mai appartenuto, tanto da aver compreso, gà da giovanissima, quale fosse la sua vera identità. Dopo un lungo percorso, non facile, sia per lei che per la sua famiglia, Andrea Nicole Conte, otto anni fa ha completato il suo periodo di transizione da uomo a donna. All’anagrafe ora, è registrata con sesso femminile. Molti i corteggiatori che non se la sono sentita di continuare la conoscenza, nonostante abbiano ammesso di trovarsi di fronte una bella ragazza che avrebbero sicuramente frequentato, se non avessero conosciuto la sua storia. Un trono, dunque, che ha appassionato ancora di più. Per chi stesse seguendo le ultime puntate andate in onda, sa che ovviamente si tratta di puntate registrate e che, dunque, molto spesso posso trapelare delle indiscrezioni in anticipo. È quello che è successo con il trono della ragazza.

Andrea Nicole Uomini e Donne scelta segreta

Secondo le ultime indiscrezioni di cui si parla già da diversi giorni, sembrerebbe che la tronista abbia trascorso una notte di passione con Ciprian, uno dei due corteggiatori, e, a detta si tutti, il suo preferito. Il tutto, ovviamente, sarebbe venuto di nascosto dalla redazione. Nicole, infatti, stava portando avanti anche la conoscenza con Alessandro.

Andrea Nicole Uomini e Donne anticipazioni