Andrea nuovo ingresso Amici 21: chi è, età, papà cantante, cognome, testo inedito Piazza Unità

Andrea è un giovane cantante di 20 anni nato a Trieste. Il suo cognome è Siragusa e il suo volto è diventato popolare grazie al suo ingresso avvenuto la scorsa domenica all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Già sfidante di LDA, senza però riuscire a convincere il giudice, Andrea domenica scorsa ha vinto la sfida contro la cantante Ale, allieva di Lorella Cuccarini, entrando a tutti gli effetti nel talent di canale 5. Andrea, che ha comunque convinto gli insegnanti per la sua bravura, indossa la maglia grazie ad Anna Pettinelli.

Andrea Amici 21 – dettagli sintesi

Nome: Andrea

Cognome: Siragusa

Anno di nascita: 2001

Età: 20 anni

Luogo di nascita: Trieste

Professione: cantautore

Profilo Instagram: @siragusandrea

Andrea Amici 21 età, vita privata, papà cantante

Andrea, che di cognome fa Siragusa, è nato 20 anni fa a Trieste. Figlio d’arte, si avvicina alla musica grazie al papà, Antonio, noto cantante lirico che lo coinvolge spesso nei suoi viaggi di lavoro, insieme al fratello Lorenzo e alla mamma Maddalena. Per seguire le orme del padre, Andrea inizia da piccolissimo, a 6 anni, a interessarsi al pianoforte, per poi proseguire all’età di 13 anni con il canto.

Andrea Amici 21 instagram

Il suo profilo instagram conta oltre 4 mila follower, sicuramente anche grazie alla sua partecipazione al noto talent show di Canale 5.

Andrea Amici 21 nuovo ingresso nella scuola

Già sfidante di LDA, senza però riuscire a convincere il giudice, Andrea domenica scorsa ha vinto la sfida contro la cantante Ale, allieva di Lorella Cuccarini, entrando a tutti gli effetti nel talent di canale 5. Andrea, che ha comunque convinto gli insegnanti per la sua bravura, indossa la maglia grazie ad Anna Pettinelli. Il ragazzo, durante l’ultima esibizione in tv di domenica scorsa, sembra aver avuto qualche problema, tanto da non essere riuscito a terminare la canzone assegnata. Il ragazzo dichiara di aver avuto, per la prima volta in vita sua, un black-out che l’ha portato a non riuscire a proseguire il testo. Per fortuna, dopo essersi ripreso, ha cantante nuovamente la canzone riuscendo a terminare la performance, in modo egregio.

Andrea Amici 21 testo inedito Piazza Unità

Sai quel giorno ero uscito ed ho fatto un giro in città

preferivo scappare piuttosto che restare là

ed ho visto una coppia ballare in Piazza Unità

e le luci degli alberi accese perché non si sa

che non è ancora Natale

Sai mi chiedo ogni tanto che cosa ho sbagliato con te

che ogni volta ci penso e non riesco a capire perché

tu mi hai detto più volte di fare la pace con me

e ti giuro ci provo ma sai, sono pazzo di te

però non di me

Che sono diverso dagli altri non uno dei tanti

e questo non sempre è un vantaggio

e sai meglio di me

che in fondo alla fine

restare da soli serve solo a scrivere nuove canzoni

che dedico a te, le dedico a te

Sono uscito di nuovo per fare un giro in città

e alla fine lo sai io ti aspetto in Piazza Unità