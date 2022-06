Andrea Palmieri, chi è? Vanessa Incontrada, attore, biografia, guadagno

Andrea Palmieri ad oggi è uno e uno degli chef della scuola di cucina amatoriale di “a tavola con lo chef”.

Chi è Andrea Palmieri

Andrea Palmieri è uno chef romano che ha il dio ristorante, nel quartiere più stravagante di Roma: il quartiere Coppedè.

Ma ha anche diversi omonimi, tra cui, il Andrea Palmieri, noto alle cronache rose per essere stato il marito della show girl Vanessa Incontrada, che tradito poi con suo cognato.

Iniziamo dalle cose belle e parliamo dell’Andrea ristoratore.

Il suo viaggio culinario inizia nel 2007 quando insieme a sua sorella decide di comprare un ristorante che prende il nome di BucaVino. A tavola Andrea porta i piatti della tradizione romana, quella tradizione imparata dai suoi nonni.

Inizia la sua carriera iscrivendosi ad un corso professionale di scuola di cucina, qui scopre la passione per il proprio lavoro, terminato il corso, come già accennato, apre il suo primo ristorante ricoprendo tutte le mansioni necessarie alla sua formazione e frequentando costantemente corsi di aggiornamento.

La sua idea è quella di una cucina familiare, che mette insieme l’innovazione e la tradizione. prende parte a diversi programmi televisivi come per esempio domenica in ricetta all’italiana e linea blu.

Vanessa Incontrada

Passiamo adesso all’altro Andrea Palmieri famoso per essere stato alla ribalta delle cronache rosa, ex marito di Vanessa Incontrada.

La storia che li Lega sembra la sceneggiatura di un film, un film di quelli che sembrano più una soap opera.

Cerchiamo di spiegare brevemente che cosa sia successo tra i due. Vanessa e Andrea erano fidanzati sua sorella chiara era invece fidanzato con Rossano Laurino, attuale marito di Vanessa Incontrada, da cui ha avuto un figlio.

La loro relazione tuttavia dura ben poco perché la Incontrada e suo cognato iniziano a frequentarsi, avendo modo di incontrarsi spesso a casa de Andrea e di sua sorella Chiara, alla fine la relazione tra i due scoppia e nasce l’amore per quello che è l’attuale marito e padre dei suoi figli.

Il rapporto tra Vanessa e Chiara

Vanessa ha sempre negato di aver rubato il fidanzato alla sua ex cognata, ma quest’ultima non sembra essere affatto d’accordo sì. Tant’è vero che rilasciando un’intervista ai giornali ha dichiarato che la Incontrada non si sarebbe fatta particolari problemi a sparire dalla sua vita, senza tante spiegazioni, oramai a cose fatte.

Dal canto suo la Incontrada ha sempre dichiarato che, la sua presenza virgola non ha rotto nessun rapporto perché quest’ultimo era già finito da tempo.

Vanessa Incontrada: la carriera

La carriera di Vanessa incontrada è iniziata in Spagna, paese in cui è nata negli anno settanta, come modella. La vera fama e il vero successo arrivano in Italia, paese di origine del padre (che è Toscano). Approda in TV negli anni novente, alla guida del programma Millennium. Ha lavorato anche in Radio ed era ed è la conduttrice di Zelig accanto Claudio Bisio.

E’ anche attrice e recentemente l’abbiamo ritrovata in TV nelle serie “Fosca Innocenti”, di cui tornerà a vestire i panni nella prossima Stagione.

Recentemente la donna è stata vittima di fenomeni di Body-Shaming a causa del suo peso.