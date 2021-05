Andrea Zenga: chi è, carriera, padre, Rosalinda

Andrea Zenga, è conosciuto per essere il figlio di Walter Zenga, ex portiere della nazionale e dell’Inter, e Roberta Termali, conduttrice televisiva. Per il resto, abbiamo avuto modo di seguire Andrea nel suo percorso all’interno dei reality show, Tempation Island Vip e Grande Fratello Vip. Attualmente, Andrea è fidanzato con l’attrice Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vescovo, conosciuta all’interno del GF Vip.

Chi è Andrea Zenga

Nome: Andrea

Cognome: Zenga

Data di nascita: 16 settembre 1993

Segno Zodiacale: Vergine

Età: 27 anni

Luogo di nascita: Milano

Professione: modello e personal trainer ed ex calciatore

Genitori: Walter Zenga e Roberta Termali

Fratelli: Jacopo e Nicolò

Partner: Rosalinda Cannavò (2021- a oggi)

Profilo Instagram: @andreazenga93

Biografia

Andrea Zenga, è nato a Milano il 16 settembre del 1993. È il figlio di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, e di Roberta Termali, conduttrice tv. Andrea ha anche due fratelli, Jacopo e Nicolò. I genitori si sono separati dopo pochi anni di matrimonio e Walter si è risposato con Raluca Rebedea, con la quale ha altri due figli, Samira Valentina e Walter Jr. Dopo la separazione dei suoi genitori, Andrea resta a vivere con la madre con la quale ha un ottimo rapporto. Con il padre, invece, il rapporto non è continuativo e i due finiscono per allontanarsi. Una rottura che diventerà pubblica con la partecipazione di Andrea al GF, dove confiderà ai suoi compagni questa mancanza. Terminata la scuola, Andrea si dedicata alla sua grande passione, il calcio, ottenendo anche delle soddisfazioni. Ha giocato nella Sambenedettese e poi nel Trento, rivestendo il ruolo di portiere. Dopo un brutto infortunio continuerà a giocare nell’Osimana, la sua squadra del cuore. Nell’estate 2020 Andrea ha fatto sapere tramite il suo profilo social di aver contratto il Covid, fortunatamente senza sintomi gravi.

Carriera e Lavoro

Andrea, sin da piccolo ha una grande passione per il calcio, come portiere, tanto da tentare la carriera, seguendo le orme di suo padre, Walter Zenga. Attirato dal mondo dello spettacolo, grazie al suo fisico allenato, Andrea lavora anche come modello per alcuni brand. La sua carriera inizierà nel 2015, quando parteciperà a Temptation Island insieme alla sua, ormai ex fidanzata, Alessandra Sgolastra. Nel 2021, Andrea partecipa da single al Grande Fratello Vip, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, Andrea troverà l’amore iniziando una relazione con Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vescovo. I due stanno continuando la loro storia lontano dai riflettori. Attualmente il suo lavoro principale è quello di personal trainer.

Andrea Zenga Instagram

È possibile seguire Andrea sul suo profilo, con oltre 560 mila follower.