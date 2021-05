Angela Melillo: chi è, carriera, Isola dei Famosi

Angela Melillo è una famosa showgirl e attrice italiana, nota al pubblico per essere stata per tanti anni presente nei vari spettacoli del Bagaglino. Attualmente, Angela è concorrente naufraga a L’Isola dei Famosi 2021.

Chi è Angela Melillo

Nome: Angela

Cognome: Melillo

Data di nascita: 20 giugno 1967

Luogo di nascita: Roma

Età: 53 anni

Segno Zodiacale: Gemelli

Professione: showgirl, ballerina e attrice

Partner: Enzo Bastianelli (2006-2013), Cesare San Mauro (tutt’oggi)

Figli: Mia Bastianelli (2008)

Profilo Instagram Ufficiale: @angelmelillo

Biografia

Angela Melillo nasce a Roma il 20 giugno del 1967. Appassionata sin da piccola al mondo dello spettacolo, Angela non ha mai smesso di studiare danza, proprio per perfezionarsi sempre di più. Il suo esordio in tv risale al 1991, quando ha 24 anni, come soubrette per Il Tg delle vacanze, che gli aprirà le porte per entrare nel cast del Bagaglino, che la renderà famosa. Sono molti i programmi in cui Angela è presente, da Scherzi a parte a Domenica in. Inoltre, porta avanti anche la sua carriera come attrice, prendendo parte in vari film e fiction come: Love Bugs, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Attualmente, Angela Melillo è una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021.

Carriera

Angela Melillo, oltre alla sua carriera di ballerina e attrice, è conosciuta anche per la sua partecipazione ai reality. Nel 2004, partecipa e vince l’edizione de La Talpa. Negli ultimi anni, Angela ha portato avanti la sua carriera in teatro. Ora è una concorrente de L’Isola dei Famosi, dove sta mostrando tutta la sua forza e determinazione nelle prove di resistenza.

Angela Melillo amore

Non sappiamo molto della vita privata di Angela. Si sa che è stata spostata per 7 anni con il ristoratore Ezio Bastianelli. La coppia due anni dopo le nozze (il 30 maggio 2008) ha avuto una figlia di nome Mia. Attualmente, Angela ha una relazione stabile e felice con un nuovo uomo, l’avvocato Cesare San Mauro. I due vivono insieme a Roma.

Instagram

Con più di 47 mila follower, il profilo di Angela è molto attivo. Molti gli scatti che la ritraggono insieme alla famiglia e durante la sua carriera.