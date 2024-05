Angelina Mango, chi è la madre della cantante? Anche lei molto famosa

Angelina Mango rappresenta l’Italia nella finalissima dell’Eurovision Song Contest e con gli altri Paesi si gioca la vittoria. Ma sapete chi è sua madre, anche lei è molto famosa, tutto il mondo la conosce.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Non servono presentazioni per parlare di Angelina Mango, al momento è una delle artiste italiane più conosciute e apprezzate del panorama musicale italiano. Un successo cominciato tra i banchi della scuola di Amici e proseguito con la vittoria al Festival di Sanremo, solo qualche mese fa. Adesso, è tra i concorrenti dell’Eurovision Song Contest proprio in rappresentanza dell’Italia.

Ma, il motivo che la riporta al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di completamente diverso, chi è sua madre. Abbiamo sempre sentito parlare del padre, il mai dimenticato Pino Mango, ma anche la madre è molto famosa, alle spalle ha una carriera che ancora oggi le permette di essere uno dei punti di riferimento della musica italiana.

Si tratta di Laura Valente, entriamo nel vivo della questione e cerchiamo di conoscerla meglio.

Angelina Mango, che cosa sappiamo della carriera di Laura Valente?

Forse i più giovane non hanno bene chiaro di chi stiamo parlando, eppure la carriera di Laura Valente è davvero sotto gli occhi di tutti. Il suo successo arriva nel periodo in cui è stata legata artisticamente ai Matia Bazar, per tanti anni è stata la voce del gruppo. E’ rimasta con loro fino al 1998, periodo in cui il gruppo vira verso musica più rock. Inseguito, la carriera di Laura Valente va verso il teatro.

Ma i suoi primi passi sono iniziati quando ancora ventenne, venne scelta come corista di Pino Mango, l’uomo che poi di fatto divenne suo marito.

“Nel novembre del 1983, mentre lui stava registrando “Oro”, ci siamo incontrati, tramite il produttore del disco, che era pure il mio” queste sono le parole che lei stessa ha detto per il Corriere della Sera e ancora: “Abbiamo iniziato una collaborazione artistica impegnativa, tanto che Pino ha scritto praticamente tutto il mio unico album da solista uscito nel 1995″.

Laura Valente e l’amore con Pino Mango: “Un legame di profondo amore”