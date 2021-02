Aniconigarden: mostra di Giuseppe Bombaci a Palermo, dal 27 febbraio al 27 marzo 2021

Aniconigarden, le opere di Giuseppe Bombaci in mostra a Palermo

Dal 27 febbraio al 27 marzo 2021, non perdetevi a Palermo la mostra tutta dedicata all’artista Giuseppe Bombaci, presso la Galleria d’Arte Almareni. L’esposizione è stata curata da Francesco Piazza.

Nato a Siracusa nel 1978, Giuseppe Bombaci ha vissuto e si è formato artisticamente tra Firenze e Milano. Per questo progetto, l’artista ha voluto ricreare un percorso che, attraverso le proprie opere, desse l’idea al visitatore di trovarsi all’interno di un giardino. Giardino inteso in senso simbolico, come luogo dell’anima, in cui si provano diverse sensazioni e il nostro Io interiore è connesso con quello esteriore e viceversa. Un dinamismo tra vita, morte e rinascita che interessa anche il nostro Pianeta, oltre che noi stessi.

Il curatore della mostra, ha spiegato:

La scelta di affrancarsi da ogni concessione al figurativo per concentrarsi su un aspetto più intimo della natura non è solamente dettata da un’esigenza stilistica ma anche dal desiderio di liberarsi da ogni sovrastruttura formale per operare una critica lucida e sincera sul ruolo dell’uomo all’interno del dibattito contemporaneo sull’ambiente e la sua salvaguardia. A partire dai supporti ecologici che egli utilizza per dipingere trapela il desiderio di rafforzare e condividere quel modus operandi legato ad un’etica del lavoro ed al rispetto per l’ambiente che dovrebbe muovere, in qualsiasi ambito, tutte le nostre azioni. Scorrono così, sulla tela, amplificati e decodificati, quei movimenti impercettibili di linfa, fogliame, luci e cromatismi generati da una proiezione mentale filtrata dalla reale osservazione di una natura il cui divenire è fatto di istanti, in cui ogni cosa nasce, si trasforma, muore e si rigenera.

Orari di apertura

Da martedì a venerdì, dalle 16:00 alle 19:30

Sabato, dalle 11:00 alle 13:00

Domenica, visite solo su prenotazione scrivendo a info@almerani.it

Costo del biglietto

Ingresso gratuito

N.B. Per garantire la massima sicurezza dei visitatori, è obbligatorio rispettare le norme anti-Covid di distanziamento, gel disinfettante e mascherina.