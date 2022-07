Anita Montella, chi è? Fidanzato, età, genitori, storia, Instagram

Anita Montella, che forse non tutti conoscono, è di recente apparsa sulla bocca di molte persone per aver annunciato di essere incinta del suo ex compagno. La ragazza è una famosa tiktoker conosciuta ai più proprio per essere diventata in poco tempo una vera stella del social TikTok, con un profilo aperto soltanto nel 2020. Anita è riuscita a sfruttare a pieno il lungo periodo di pandemia facendosi spazio sui social network fino a diventarne una grande protagonista. Dal primo video del 2020, il seguito di Anita è cresciuto a dismisura e ora la ragazza è uno dei volti più popolari del web. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Biografia e vita privata di Anita Montella

Anita è nata il 20 luglio 2000 ed è originaria di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Già durante gli studi scolastici, coltiva contemporaneamente la passione per l’estetica fino a diventare un’onicotecnica, ovvero una professionista della ricostruzione e della decorazione delle unghie. Proprio sulla sua pagina Instagram, che è possibile trovare con il nome @_anitamontella_ e che attualmente può vantare oltre 128 mila follower, Anita pubblica i suoi lavori e le informazioni in merito alla sua professione. Oltre a tale professione, come già accennato, Anita è anche una delle tiktoker attualmente più popolari con un seguito cresciuto a dismisura in pochissimo tempo.

Anita ex fidanzato e figlio

Anita è stata di recente al centro di un gossip di cattivo gusto dopo aver annunciato di essere incinta del piccolo Bryan, figlio dell’ex compagno Kekko. Molte voci hanno infatti insinuato che il bambino non fosse in realtà del fidanzato ma di un altro ragazzo e che proprio per questo fosse giusta a termine la relazione tra i due. La cosa è stata immediatamente smentita dalla giovane stella di TikTok, che di contro ha ammesso di aver sempre voluto essere una madre giovane, oltre a confermare che il padre di suo figlio è proprio l’ex fidanzato Kekko. Anita ha aggiunto inoltre che il bambino nonostante la separazione crescerà circondato da tantissimo amore.

Sull’ex fidanzato Kekko non si hanno molte informazioni, poiché quest’ultimo è conosciuto semplicemente perché nominato spesso dalla stessa Anita nei suoi video. Il ragazzo è infatti rimasto sempre nell’ombra rispetto ai riflettori puntati su Anita, e solo questo recente gossip lo ha portato concretamente al centro dell’attenzione. Kekko continua però a voler preservare la propria privacy e a non intervenire mai di persona.

Per ciò che riguarda il bambino, la tiktoker ha deciso di far partecipare i suoi tantissimi follower a un vero e proprio gender reveal party. Si tratta di una festa organizzata per scoprire il sesso del bebè in tempo reale. Una consuetudine molto in voga soprattutto tra le star e i personaggi pubblici. Da questa festa è scaturito che Anita spetta un maschietto, il cui nome sarà appunto Bryan Montella, prendendo il cognome proprio dalla mamma. Non sono mancati coriandoli celesti e grandi festeggiamenti, oltre a dirette sui profili social e video pubblicati proprio su TikTok per informare i fan della bella notizia.