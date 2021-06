Anna Del Bene: chi è l’ex compagna di Diego Della Palma?

Diego Della Palma è il famoso visagista, talentoso ed eccentrico, diventato famoso nel settore del beauty ed apprezzato a livello mondiale. La sua passione per il mondo della moda l’ha portato a iniziare a muovere i primi passi molto presto. La sua carriera, infatti, prende piede a Milano, dove, dopo un inizio come costumista, diventa un vero e proprio leader nel suo settore. Il suo talento prende subito piede, tanto che il NY Times lo definisce “Il profeta del make up made in Italy”. Della Palma, durante la sua lunga carriera, che lo ha reso uno dei più famosi visagisti, ha truccato moltissimi personaggi famosi.

Anna Del Bene e Diego Della Palma

Diego Della Palma, si è sempre fatto conoscere per il suo talento, mentre per quanto concerne la sua vita privata si sa poco, dal momento che non ama stare di fronte ai riflettori per quanto riguarda questa sfera. Sulla sua vita sentimentale, sappiamo che ha avuto diverse storie travagliate e una vita sentimentale movimentata. Ma, c’è stata una solo donna che gli ha fatto perdere la testa, il suo nome è Anna Del Bene. Su di lei non si sa praticamente nulla, se non che è stata una donna molto importante nella vita del famoso truccatore e che, dopo di lei, Della Palma ha totalmente cambiato vita e si definisce pansessuale.

La vita di Diego Della Palma dopo la fine della storia con Anna Del Bene

Non sappiamo nulla riguardo la donna che ha fatto perdere la testa al famoso visagista di fama internazionale e mondiale. Il suo nome è Anna Del Bene e Diego Della Palma la definisce come una figura molto importante del suo passato. I due, non si sa il motivo e nemmeno da quanto tempo, comunque si sono lasciati e, Della Palma, dopo questa rottura ha dichiarato di essere pansessuale. La pansessualità è un orientamento sessuale che comporta l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere.