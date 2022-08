Anna Foglietta chi è? Marito, film, instagram, fisico, età

Anna Foglietta è uno dei volti più noti della TV italiana, con i suoi capelli biondi ed il suo viso aperto ed espressivo, ha conquistato il favore del grande pubblico attraverso scelte artistiche coraggiose ed interpretazioni molto intense. Non essendo una donna amante del gossip, cerca di tenere la sua vita privata per sé, senza farsi beccare dai paparazzi in situazioni imbarazzanti ed ambigue.

Dunque, per molti dei suoi fan il mistero sulla sua vita e le faccende più private restano motivo di curiosità costante. Chi è dunque la bella attrice romana, che ha fatto parlare di sé dopo le apparizioni in pellicole come Perfetti sconosciuti e Nessuno mi può giudicare? Ecco tutto ciò che si sa su di lei!

Anna Foglietta chi è: marito, filmografia, età

Nata a Roma il 3 aprile del 1979 sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Anna Foglietta ha 43 anni nel 2022. Nonostante i suoi natali siano romani, la famiglia è di origini napoletane e questo ha reso la star molto legata alle tradizioni e alla lingua del sud Italia. Dopo aver conseguito la maturità classica, esordisce come attrice nel serial TV di Rai 3, La Squadra.

Grazie allo show diventa a pieno titolo uno dei volti più seguiti dello spettacolo italiano, coprendo per tre stagioni il ruolo dell’agente Anna De Luca. La Foglietta prosegue la sua carriera con Distretto di Polizia e altre serie, ma poi arriva la svolta. Il grande cinema nota il talento dell’interprete e viene coinvolta in grandi produzioni d’autore, come Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi, che le vale la prima nomination al David di Donatello.

Seconda nomination che conferma il suo talento, poi, con Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese del 2016. Nel settembre 2020, la Foglietta è stata la madrina della 77esima Mostra del cinema di Venezia. Ma cosa si sa della sua vita privata?

Dal 2010, la bella attrice è sposata con il banchiere Paolo Sopranzetti, figura molto chiacchierata data la sua misteriosa biografia ed il suo aspetto galante e gradevole. La loro storia è molto romantica e lunga, iniziando con una cotta della Foglietta risalente ai tempi del liceo. I due hanno tre figli: Lorenzo, Nora e Giulio. Come seguire Anna sui social?

Instagram, Facebook, fisico

Anna Foglietta, bellissima anche a 43 anni, ha un fisico da far invidia a molte ventenni anche dopo tre figli. La splendida attrice mette in mostra le sue forme atletiche e toniche sui social, attraverso il suo account Instagram e al suo profilo Facebook.

Come molti rappresentanti del mondo dello spettacolo, l’utilizzo dei social è propedeutico per raccontare la propria carriera, i propri sogni e promuovere le iniziative in arrivo al cinema o in TV. L’account Instagram di Anna (https://www.instagram.com/foglietta.anna/) è seguito da tutti i suoi fan, raggiungendo la quota di circa 357mila follower.

Sui suoi profili social, oltre a parlare di teatro e di TV, mostra anche la sua vita quotidiana con i figli ed il marito, sempre rispettando un alone di privacy che la mantiene tra le artiste più rispettate dello spettacolo italiano. Le recenti affermazioni sull’uso dei media hanno riportato la sua figura sotto i riflettori, ricordando che lo show è apparenza ma soprattutto sostanza.