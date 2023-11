Anna Kanakis, è morta la celebre attrice: è stata la più giovane Miss Italia

Si è spenta a Roma all’età di 61 anni Anna Kanakis, la più giovane Miss Italia. Icona di bellezza e talento, Anna salì al podio della reginetta di bellezza a settembre 1977, a soli 15 anni, in seguito ad una variazione del regolamento del concorso.

Figlia di un padre greco ingegnere e di una madre siciliana avvocato, Anna ha iniziato la sua carriera come modella, ma il destino l’ha portata a diventare un’icona del cinema, della televisione, della politica e della letteratura italiana. Nel 1981, ha partecipato anche a Miss Universo, intraprendendo la strada di una carriera variegata e di successo.

La carriera al cinema e in televisione

La sua carriera cinematografica conta oltre 30 film e fiction televisive, con ruoli che spaziavano dalle commedie degli anni ’80, come “Attila flagello di Dio” (1982) e “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio” (1983), alle interpretazioni drammatiche in pellicole come “O Re” (1989), diretta da Luigi Magni, dove ha interpretato il ruolo di una brigantessa.

Il suo impegno televisivo l’ha portata a ruoli di rilievo in produzioni come “Vento di ponente” (2002) e “La Terza Verità” (2007). Anna ha anche fatto un breve passaggio nella politica, diventando responsabile nazionale “Cultura e Spettacolo” dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), il partito fondato da Francesco Cossiga.

La passione per la scrittura e la vita privata

Nel 2010 ha esordito come scrittrice con il romanzo “Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand” (Marsilio Editori). Successivamente, ha pubblicato altri romanzi, tra cui “L’amante di Goebbels” (2011) e “Non giudicarmi” (2022), un romanzo storico incentrato sulla vita del barone Jacques d’Adelsward Fersen.

Anna ha vissuto due matrimoni: nel 1981 con il musicista Claudio Simonetti e nel 2004 con Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia. I funerali di Anna Kanakis si terranno a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro, offrendo a parenti, amici e fan l’opportunità di salutare questa straordinaria figura dell’arte italiana.