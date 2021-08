Anna Tatangelo: chi è, età, figlio, nuovo fidanzato

Anna Tatangelo è una famosa cantante e una conduttrice italiana. Nota al grande pubblico per i suoi successi in campo musicale, a partire dal 2002, quando la Tatangelo, a soli 15 anni, nella categoria “Giovani”, vinse il Festival di Sanremo, con la canzone “Doppiamente fragili”. La cantante, inoltre, quando ha 19 anni incontra e si innamora del famoso cantautore napoletano, Gigi D’Alessio, di 20 anni più grande. Una relazione che inizialmente non venne vista di buon occhio, soprattutto dall’ex moglie di Gigi, che raccontò tutto ad alcuni giornali di gossip. Comunque, nonostante la differenza d’età e le difficoltà iniziali, Anna e Gigi faranno coppia fissa per quasi 15 anni. La loro unione si completa, nel 2010, quando diventano genitori del loro primogenito, Andrea. Gigi, invece, ha già tre figli, avuti dalla sua ex moglie. Nel 2020, però, la coppia Tatangelo D’Alessio si separa. Attualmente, Anna sembra aver ritrovato l’amore con il rapper napoletano Livio Cori.

Anna Tatangelo – Scheda

Nome: Anna

Cognome: Tatangelo

Data di nascita: 9 gennaio 1987

Età: 34 anni

Luogo di nascita: Sora (Frosinone)

Segno Zodiacale: Capricorno

Professione: cantante e conduttrice televisiva

Profilo Instagram ufficiale: @annatatangeloofficial

Anna Tatangelo chi è, vita privata e biografia

Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio del 1987. Si appassiona al canto sin da piccola, partecipando a diversi concorsi canori. Ma, la consacrazione del suo talento, arriva nel 2002, con la vittoria, nella categoria “Giovani”, il Festival di Sanremo, con la canzone “Doppiamente fragili”. Quando Anna Tatangelo vince Sanremo Giovani ha appena 15 anni e una lunga carriera davanti. A 19 anni si lega sentimentalmente al cantante Gigi D’Alessio, che all’epoca aveva quasi 40 anni. Nonostante la differenza di età, la coppia D’Alessio – Tatangelo resta insieme per ben 15 anni. Dalla loro unione, nasce il loro unico figlio insieme, Andrea, che ora ha 11 anni. Dal 2020, però non sono più insieme, e sembrerebbe che entrambi abbiamo ritrovato l’amore. Anna con il cantante rapper napoletano, Livio Cori, e Gigi D’Alessio, con la giovanissima Denise Esposito, di 26 anni più giovane. Denise, che ha 29 anni, renderà padre per la quinta volta Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo carriera

La carriera di Anna Tatangelo inizia con la sua vittoria a Sanremo Giovani, nel 2002, con la canzone Doppiamente fragili. Da quel momento la sua carriera in campo musicale non si è mai arrestata, con più di 100 canzoni e oltre un milione e mezzo di dischi, Anna ha anche vinto diversi dischi d’oro e di platino. Ma, la sua carriera, prosegue anche sul piccolo schermo come giudice della quarta edizione di X Factor, nel 2010, e come giudice speciale di ALL Together Now, il programma è condotto da Michelle Hunziker, nel 2020, insieme a Francesco Renga, J- Ax e Rita Pavone.

Anna Tatangelo nuovo amore

Dopo la separazione Da Gigi D’Alessio, suo compagno storico, Anna Tatangelo sembra aver ritrovato l’amore con Livio Cori.

Anna Tatangelo instagram

Anna Tatangelo è molto seguita e attiva sul suo profilo social. Con oltre 1 milione e mezzo di follower, Anna ama condividere i suoi scatti migliori. Ancora nessuna foto ufficiale del suo nuovo fidanzato.