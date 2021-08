Anna Tatangelo fidanzato: chi è Livio Cori?

Anna Tatangelo è una famosa cantante e conduttrice tv italiana. Nota per essere stata la compagna, per 15 anni, del cantante napoletano Gigi D’Alessio, da cui ha avuto il figlio Andrea, nato nel 2010, dal 2020, dopo la fine della relazione con il cantante è tornata single, dedicandosi solo alla sua carriera. Ma, da qualche tempo, si vociferava di una possibile relazione con il rapper napoletano, di 31 anni, Livio Cori. Da parte dei due nessuna conferma, fino a qualche giorno fa quando i due sono stati paparazzati insieme da un noto settimanale. Tra i due gesti affettuosi e qualche bacio.

Livio Cori chi è, biografia

Livio Cori è un rapper e un attore italiano, nato a Napoli, il 12 marzo del 1990. Livio ha 31 anni, ma, nonostante la sua giovane età, è già molto conosciuto. Nasce e cresce nei quartieri spagnoli di Napoli, dove, comincia a scrivere le sue prime canzoni, già all’età di 15 anni.

Livio Cori carriera

La sua carriera nel mondo della musica inizia molto presto e da lì prosegue tutt’ora. Partecipa, insieme a Nino D’Angelo, al Festival di Sanremo 2019 col brano Un’altra luce. Il brano si classificò all’ultimo posto, ma sembrerebbe che proprio in occasione del Festival, conobbe la sua futura fidanzata. Il suo talento lo porterà a intraprendere importanti collaborazioni con artisti importanti, tra cui Ghemon. I due, nel 2015, realizzeranno il singolo Tutta la notte, un tormentone che li posizionerà in cima alla classifica di MTV venendo poi premiato come nuovo miglior musicista della scena hip hop con il Premio MEI. Livio, si è anche cimentato nei panni di attore, prendendo parte nella terza stagione della serie televisiva Gomorra ha recitato una parte e ha anche contribuito con la canzone Surdat alla colonna sonora della serie.

Livio Cori – Scheda

Nome: Livio

Cognome: Cori

Data di nascita: 12 marzo 1990

Età: 31 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Luogo di nascita: Napoli

Professione: cantante e attore

Profilo instagram ufficiale: @liviocori

Livio Cori Liberato

Di Livio si è anche parlato molto in passato, quando le sue credenziali hanno fatto sì che in molti lo ricollegassero al misterioso rapper partenopeo Liberato, ma Cori ha più sempre ribadito di non essere lui l’anonimo cantante, nonostante siano palesi alcuni indizi in comune.

Livio Cori e Anna Tatangelo

Sembrerebbe che Livio e Anna si siano conosciuti sul palco di Sanremo del 2019. Tra i due, però non scattò nulla, inizialmente, essendo la Tatangelo ancora legata a Gigi D’Alessio, da cui si è separata nel 2020. Da qualche tempo, si vociferava di una possibile relazione con il rapper napoletano, di 31 anni, Livio Cori. Da parte dei due nessuna conferma, fino a qualche giorno fa quando i due sono stati paparazzati insieme da un noto settimanale. Tra i due gesti affettuosi e qualche bacio. Anna Tatangelo ha 34 anni, quindi tre in più rispetto a Cori.

Livio Cori instagram

Il rapper napoletano era già famoso prima di legarsi sentimentalmente ad Anna Tatangelo. Molto seguito sui social, con quasi 79 mila follower, destinati, probabilmente, ad aumentare, a seguito di questa nuova relazione che sta incuriosendo i fan. Livio Cori ama condividere con i suoi follower tutte le notizie relative ai suoi successi musicali e scatti durante le riprese dei suoi vide, nonché momento di vita privata.