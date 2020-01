Anna Tatangelo in palestra fa salire la temperatura ai suoi tantissimi fan

By

Un top che lascia vedere parte del seno e un leggins che evidenzia alla perfezione un lato B da urlo: vestita in questo modo per allenarsi, la bellissima e simpaticissima Anna Tatangelo ha fatto salire la temperatura in palestra e ovviamente sui social dove è seguitissima.

“Oggi non mi va”, è quanto ha scritto la Tatangelo nelle storie di Instagram mentre regala ai fan sguardi provocatori e pose sensuali.

loading...

Non cede alla pigrizia e si lancia ugualmente nel suo consueto allenamento giornaliero, fondamentale per poter mettere in bella mostra sempre un corpo cosi perfetto e tonico. Un vero splendore.

Commenti

commenti