Annarita Esposito, chi è? Età, Instagram, facebook, lavoro, Dubai

Chi è Annarita Esposito?

Annarita Esposito è un’influencer napoletana diventata popolare grazie ai suoi video su TikTok. In particolare a spopolare è stato il botta e risposta tra lei e il suo oramai ex ragazzo, Giuseppe Morra, anche lui Tiktoker.

Viste le ultime vicissitudini tra Annarita Esposito e Giuseppe Morra, la storia tra i due sembra essere oramai giunta al capolinea. A confermarlo, in maniera piuttosto sui generis, è la stessa Tiktoker, che in una storia su Instagram, ha baciato un altro ragazzo moro.

In particolare Annarita sembra aver pubblicato una storia in cui dice:”Dovresti provare quanto si sta bene senza invidiare nessuno”, probabilmente in risposta a qualche video, apparso sui social, ad opera del suo ex, in risposta proprio a quel bacio.

A quanto pare questa reazione del bacio, subito dopo la fine della sua sua storia con il ragazzo, non è stata particolarmente apprezzata dai suoi followers. C’è chi l’ha infatti pesantemente criticata per la velocità in cui ha dimenticato un amore professato straordinario fino a pochi giorni prima.

Questo anche a causa dei pianti disperati di lui, per la sua bella, rigorosamente in diretta sui social: ennesima trovata per rimanere visibili? C’è chi scommette di si e chi si schiera contro di lei.

Il lavoro

Ufficialmente Annarita Esposito è un’influencer. Molto attiva sui social, in particolare Tiktok, per diverso tempo è stata tra i più “followati”, grazie anche al profilo di coppia con il suo fidanzato che li vedeva impegnati a mostrare giorno per giorno la loro relazione.

Come detto, i due, oramai tempo fa, dopo tanti battibecchi via social, si sono lasciati e ognuno ha trovato la sua strada sui social in maniera autonoma ed indipendente.

Da qualche tempo Annarita Esposito è impegnata con il progetto “OT” realizzato a Dubai. Cos’è? Semplicemente la realizzazione di un calendario. Come lei stessa spiega in un video su Tiktok, si tratta di un calendario in linea con quelli in voga alcuni anni fa e famosissimi (tipo il calendario di GQ per capirci), in cui prima posavano Belen, Michelle Hunziker o Elisabetta Canalis, oggi le influencer o le “sue amiche” come piace dire a lei.

I Profili social di Annarita

Come già detto la ragazza è un’influecer è dunque molto attiva sui social. Ha un profilo su Instagram, è presente su TiktokTiktok e su Facebook.

Su quest’ultimo social sembra ferma da un po’di tempo, non sembra avere una pagina, ma un profilo privato dove è possibile inviargli una richiesta d’amicizia, ma non sugli altri due. Il suo profilo Instagram è attivo più che mai è non mancano mai le storie è nuove foto.

Ha 126 mila follower e il suo soggetto preferito è se stessa. Mentre nelle storie o in diretta parla di “cose” la fotocamera è fissa su di se. Così come le foto fanno tutte riferimento al suo aspetto fisico e alle sue forme.

Nelle 107 foto attualmente presenti sul suo profilo, non c’è una foto in cui non compare è in cui non mette in mostra il suo generoso décolleté.

Su Tiktok video meno appariscenti, di certo più dinamici, ma comunque con l’attenzione sempre rivolta solo ed esclusivamente alla sua persona.