Anticipazioni Beyond Paradise: puntate oggi 30 agosto Italia 1

Beyond Paradise torna su Italia 1 con le puntate 3 e 4 della prima stagione in prima tv a partire dalle 21.35 per arrivare fino alla mezzanotte. Si tratta di un crime con la visione che è consigliata anche per gli adolescenti con la presenza di un adulto. Alla regia si sono alternati Matt Carter e Sandy Johnson. Nel cast troviamo invece Kris Marshall, Sally Bretton, Zahra Ahmadi, Dylan Llewellyn, Barbara Flynn, Felicity Montagu, Jamie Bamber, Jade Harrison, Chris Jenks. Andiamo ora però a leggere le anticipazioni.

Anticipazioni Beyond Paradise 1×03

Il primo episodio di stasera è il terzo della prima stagione. Un dipinto dal valore incredibile e dalla storia molto particolare va a scuotere la città di Shipton Abbott quando dopo anni fa ritorno. Misteriosamente infatti era sparito e tutti pensavano che non ci sarebbe stato modo di recuperarlo. Inizia così la serata dello spinoff di Death in Paradise con protagonista il detective Humphrey Goodman che si è trasferito in Cornovaglia per seguire la sua compagna Martha che era nata in quella precisa zona.

Anticipazioni Beyond Paradise 1×04

Il secondo episodio di stasera invece è il quarto della prima stagione. In questo episodio l’ispettore Goodman si troverà alle prese con un caso che sembra davvero impossibile da risolvere. Infatti un uomo viene trovato esanime, privo di vita, senza documenti. L’unico indizio è la presenza in un calzino di una pagina di un libro di Charles Dickens. Da questo piccolo particolare inizierà una caccia al ladro davvero difficile ma che come sempre vedrà poi il “nostro” giungere a una conclusione davvero rincuorante.

Conclusioni

La serie è consigliata agli amanti del crime, anche se ha i suoi difetti si lascia guardare e risulta un prodotto televisivo più che accettabile. Forse è il caso di rendersi conto anche del target medio-basso a cui è rivolto e diventa l’ideale da guardare tra amici.