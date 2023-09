Torna protagonista Chicago Fire con una nuova puntata in prima tv su Italia 1, siamo pronti dunque a dare le anticipazioni dell’episodio numero 15 dal titolo Limitare i danni. Si tratta di una puntata molto particolare perché è la prima in assoluto senza Taylor Kinney che ha interpretato a lungo Kelly Severide. L’attore infatti, per motivi personali ancora non rilevati, ha specificato di volersi prendere una pausa col personaggio dunque che non sarà più protagonista della Caserma 51. La trama l’ha portato a seguire un corso di formazione sull’investigazione di incendi dolorosi in Alabama, cosa che l’ha allontanato definitivamente dal luogo di lavoro.

Così Kidd, Carver e Seager si troveranno a indagare da soli su un incendio che è divampato in alcune stalle che appartengono direttamente alla città di Chicago. Kylie invece si troverà ad avere un pesante litigio con i vigli del fuoco per dei tagli al budget che non vanno giù a loro. Momento difficile per Cindy che vede peggiorare drasticamente le sue condizioni di salute mentale con l’ansia che sta divapando nel suo cuore. Hermann faticherà a gestire tutti gli impegni che aumentano anche per l’assenza di Kelly.

Chicago Fire 12 si farà?

Chicago Fire è una serie che va avanti da undici edizioni e che è iniziata nel 2012 e conta 239 episodi da 42 minuti l’uno. Si farà la dodicesima serie? La verità è stata già lanciata dalla NBC ad aprile del 2023 quando è stata annunciata una nuova stagione. Questo dimostra ancora una volta che c’è grande attesa e attenzione verso la serie che viene seguita dal pubblico con grandissimo interesse. Al momento non abbiamo però tantissime anticipazioni in merito, ma sappiamo che arriveranno delle risposte. Il pubblico è pronto ad aspettare degli spoiler e intanto potrà ammirare i nuovi episodi in onda in prima tv questa sera su Italia 1.