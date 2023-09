Chicago Med torna con un nuovo episodio in prima tv su Italia 1 con l’episodio Maestri e discepoli il quarto dell’ottava stagione e il quinto Questo è il nostro mondo. Andiamo a leggere le anticipazioni legate alla trama dello stesso.

Nel primo episodio Hannah si ritroverà a curare Candance una donna incinta che ha dolori alla schiena e che si scoprirà, grazie a un esame approfondito, essere colpita da appendicite retrocecale. Crockett invece si troverà chiuso dentro un treno che rischia di crollare, infatti un vagone della metropolitana ha deragliato generando grandissimo panico e preoccupazioni. All’interno c’è anche Jack mentre Nathaniel è in gravissime condizioni. Rose si troverà di fronte alle cure di Vanessa e Will, la donna è diabetica e ha un’infezione alle vie urinarie molto pericolosa ma anche curabile con un farmaco che però nessuno riesce a trovare.

Nel secondo episodio invece il dottor Charles e la dottoressa Cuevas si sono occupate di un ragazzo che soffre di DPTS che si chiama Harris. C’è anche una donna anziana in attesa di essere portata a casa proprio dal servizio medico. Lo spacciatore Devon fornisce a Will e Vanessa il farmaco per Rose la paziente diabetica con infezione alle vie urinarie. L’uomo però viene portato nel nosocomio per via di un’overdose e aggredisce Archer. Ethan intanto si occupa di un paziente con sintomi difficili da capire. Scopriranno che ha il Covid.

Conclusioni

Le conclusioni di Chicago Med ci portano a parlare ancora una volta di una serie molto apprezzata e scritta in maniera intelligente. Sono diversi gli spunti emotivi legati a un serial che riesce ad arrivare al pubblico grazie anche a situazioni in cui serve empatia e che parlano di difficoltà dal punto di vista medico. Cosa accadrà? Lo scopriremo stasera durante la messa in onda della puntata.