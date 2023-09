Anticipazioni Chicago PD puntate oggi: Lotta per la sopravvivenza, Una Nuova Vita, Un posto migliore

Torna in prima tv su Italia 1 Chicago PD con tre nuovi episodi della decima stagione e cioè: 20, 21 e 22. Ricordiamo inoltre che sarà possibile visionare la serie anche in diretta streaming totalmente gratuita su Infinity sui vostri dispositivi mobili sia a partire dalle ore 21.20, orario di inizio in tv, che successivamente grazie alla funzione di replay. La serie è molto apprezzata da un pubblico di età medio-alta, diamo uno sguardo alle anticipazioni.

Anticipazioni 10×20, Lotta per la sopravvivenza

Durante il primo episodio di stasera Hailey sarà contattata da Lee, un informatore di Jay, che chiederà un incontro alla poliziotta. Lee si troverà pronto a dire qualcosa che sembra molto importante quando improvvisamente verrà aggredito da due persone pronte a rapirlo. I rapinatori prenderanno con loro anche Hailey in una situazione che si farà tragica per la squadra.

Anticipazioni 10×21, Una nuova vita

Nel secondo episodio vediamo Dante incontrare Mia durante quello che è un Battesimo. Durante questa cerimonia però poi tornato si ritrova sul parabrezza un biglietto che contiene un messaggio molto criptico cioè un indirizzo e un modello di una macchina. A questo punto diventerà fondamentale trovare delle indicazioni per collegare i punti e arrivare a una risposta definitiva.

Anticipazioni 10×22, Un posto migliore

Nel terzo episodio vedremo Ruzek, che stava agendo sotto copertura, costretto a palesare la sua identità. Questi infatti ha scoperto che il padre di Samantha vuole anticipare l’attacco terroristico che lui stava cercando di sventare e che potrebbe creare molti morti. Il poliziotto è pronto a rischiare anche la sua vita pur di evitare quella che si preannuncia come una vera e propria strage. Arriveranno dei colpi di scena imprevedibili. Vedremo quello che ci regaleranno gli episodi di questa serie che sarà piena di colpi di scena.