Stasera a partire dalle 21.20 torna in prima tv FBI: Most Wanted su Italia 1 con un altro doppio. Sarà il momento del terzo e quarto episodio della quarta stagione che negli Stati Uniti sono stati trasmessi il 4 e 11 ottobre scorso con i titoli Succession e Gold Diggers. In Italia invece arrivano come Regali di Natale e I cavalieri del cerchio d’oro. Diamo uno sguardo alle anticipazioni della trama.

La serie riesce ad abbinare tensione a informazione storica, sono molti gli argomenti che rendono questo film adatto a un pubblico variegato e sicuramente pieno di interessanti spunti che possono privilegiare un pubblico sempre più ampio.

Anticipazioni FBI: Most Wanted 4×03 Regali di Natale

La puntata Regali di Natale è stata scritta da Wendy West e diretta da Tess Malone. Il suo titolo originale è Succession e negli Stati Uniti d’America alla prima tv su Cbs incollò al televisore 5.28 milioni di telespettatori. La squadra sta iniziando a cercare di capire chi ha attaccato il Diamond District che si trova proprio al centro di New York. Il caso si scoprirà emergere dal passato e inizierà a far discutere su quando Kristin era sotto copertura nel periodo come agente nella città di Miami in Florida.

Anticipazioni FBI: Most Wanted 4×04 I Cavalieri del Cerchio d’oro

La puntata I Cavalieri del Cerchio d’oro è stata scritta da Stephanie Sengupta e diretta da Don McCutcheon. Il numero di telespettatori raggiunti in prima serata in America è di 5.41 milioni. Un professore a cui è stata tagliata la gola riesce a scavare fuori dalla tomba in cui era stato sepolto ancora vivo, ma morirà durante l’intervento chirurgico necessario dopo la brutta ferita. Il team che invece si trova a indagare sull’omicidio scopre che tutto questo è collegato a quello che è l’oro scomparso durante la guerra civile.