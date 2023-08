Anticipazioni Il Giovane Montalbano “Morte in mare aperto”: trama e cast

Il Giovane Montalbano torna protagonista su Rai 1, così vogliamo fornirvi le anticipazioni della terza puntata della seconda stagione “Morte in mare aperto”. Questa fu mandata in onda per la prima volta in assoluto il 28 settembre del 2015 sempre sulla prima rete nazionale con ascolti che superavano i cinque milioni e uno share del 20.65%. La puntata era stata scritta da Andrea Camilleri e Francesco Bruni con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Episodio tratto da Morte in mare aperto (Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano) e da Una Cena Speciale (Capodanno in giallo).

Nel cast troviamo Michele Riondino nel ruolo di Salvo Montalbano da giovane, Alessio Vassallo in quello di Mimì Augello, Andrea Tidona è Carmine Fazio e molti altri ancora. Le guest star di questo episodio sono Domenico Centamore (Matteo Cosentino), Giusy Buscemi (Anita), Alessandra Costanza (Adelina), Orio Scaduto (Capobarca Angelo Sidoti).

Il Giovane Montalbano, Morte in mare aperto: la trama

Passiamo alla trama dell’episodio Morte in mare aperto de Il Giovane Montalbano. In alto mare avviene una morte violenta, perde la vita un membro del peschereccio Carlo III, con l’omertà che regna sovrana e nessuno che vuole parlare di quanto realmente accaduto. Iniziano a crescere dunque i sospetti da parte del commissario che cerca di capire chi era vicino alla famiglia della vittima cercando di trovare l’omicida.

Verrà ricostruito con sapienza un tracciato che porterà a svelare la reale identità della flotta di Matteo Cosentino, uomo che appartiene all’organizzazione mafiosa dei Cuffaro. Invece al Clan rivale dei Sinagra appartiene Antonio Barreca che lancia intimidazioni verso la sua famiglia e quella dell’ex fidanzata. Montalbano si troverà a dover combattere con quest’ultimo per cercare di far emergere quella che è davvero una scomoda verità e trovare un assassino che sembra davvero avvolto dal mistero.