Anticipazioni La Ragazza e l’Ufficiale puntata 27 agosto: trama e cast

Gli avvenimenti de La Ragazza e l’Ufficiale tornano protagonisti su Canale 5 in prima serata. Andrà in onda la puntata numero 37 di questa serie molto amata dal pubblico. Soffermiamoci ora ad analizzare da vicino le anticipazioni.

Murveet si trova a capire di provare qualcosa di molto importante per Seyit mentre questa rivela allo zio Ali di volersi sposare invece con Sura. Emine invece vuole portare sua figlia via dalla città per preservarne il futuro. L’hotel conta su Murvet per preparare qualcosa da mangiare di assoluto livello per l’inaugurazione. Seyit si trova così a fare ingresso con Sura, ma la serata si mette male questo perché sorge una sorta di disaccordo con Petro e l’uomo perde la calma. Quando Sura difende Petro poi Seyit per la rabbia rompe uno specchio. Questo litigio crea una rottura che sembra davvero molto difficile da risanare tra i due. Seyit si trova achiedere la mano di Emine la mano di Murvet per sposarla. Tutti rimangono senza parole per quanto accaduto. Invece Sura si trova a dover fronteggiare la corte di Serge un francese che la corteggia con grande intelligenza ed eleganza. La famiglia di Murvet accetta la proposta mentre Sura rimane ancora ignara di quanto è accaduto.

La Ragazza e l’Ufficiale, cast e curiosità

La Ragazza e l’Ufficiale è arrivato alla seconda stagione con 21 puntate trasmesse fino a questo momento. Si tratta di una serie tv turca dal titolo originale Kurt Seyit ve Sura. In Turchia le puntate durano tra i 90 e i 100 minuti e in Italia sono state divise in due da 45 a 50 minuti. La prima messa in onda è arrivata nel 2014.

Nel cast troviamo attori turchi molto famosi come Kivanc Tatlitug, Farah Zeynep Abdullah, Fahriye Evcen, Elcin Sangu e molti altri ancora a costruire un gruppo solido fatto di professionisti seri e che sanno lavorare in questo mondo.