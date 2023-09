Torna stasera, 8 settembre 2023, su Rai 2 in prima tv la serie NCIS con una nuova puntata in prima tv. Si parla dell’episodio 14 della ventesima stagione con inizio alle ore 21.20. Sarà possibile seguire la serie tv anche in diretta streaming, gratuitamente, sui nostri dispositivi mobili, grazie a RaiPlay. La serie è molto seguita e amatissima dal pubblico italiano.

Nella puntata di oggi ci troveremo di fronte alla morte misteriosa di una giovanissima ufficiale della Marina. I dettagli dell’assassinio porteranno Parker di fronte a un fatto vissuto anni prima con Jeremy Brighton il suo ex collega all’FBI. Quest’ultimo venne ucciso in un’imboscata mentre era pronto a trasportare casse di oppioidi contraffatti. Sopra questi “farmaci” era impressa una W legata a un vecchio caso. Ora Parker sarà pronto a vivere delle situazioni nuove e differenti.

Anticipazioni NCIS Hawai’i 2×14: Doppia Colpa

In seconda serata invece vedremo una nuova puntata dello spinoff NCIS Hawai’i e cioè l’episodio dal titolo Doppia colpa 14esimo della seconda stagione. La serie piace molto al pubblico che ha dimostrato anche un certo attaccamento nei confronti di personaggi nuovi come quelli mostrati qui. Nella puntata in questione Jane, Jimmy e Sam si troveranno a essere rapiti. Sempre il solito Parker arriverà alle Hawaii pronto a prendere in mano la situazione. Morgan Miller è un contractor corrotto dalla CIA e si troverà ad aiutare la squadra in una situazione che rischia di diventare veramente paradossale.

A chi è consigliata la visione?

La visione di questo tipo di serie è consigliata a un pubblico adulto, anche se gli adolescenti potrebbero divertirsi. Di sicuro i bambini più piccoli non dovranno vedere una serie che sotto diversi punti di vista ha degli spunti un po’ preoccupanti. Non potrebbero capire diverse situazioni che rischiano di diventare molto complesse.