Anticipazioni su Everywhere I Go: le puntate di fine maggio

Torniamo a parlare di Everywhere I Go la fortunata serie televisiva trasmessa su Mediaset Infinity. Le prossime puntate saranno disponibili sulla piattaforma di streaming dal 27 al 31 Maggio, ma abbiamo raccolto alcune anticipazioni sulla trama, che svelano alcuni importanti tasselli della storia.

Anticipazioni su Everywhere I Go: le prossime puntate

Le anticipazioni che abbiamo ricevuto sulla fortunata serie turca parlano un po’ di tanti personaggi differenti. Da un parte abbiamo un momento di felicità, con la festa di fidanzamento tra Leyla e Muharrem. Durante la cena vengono condivisi momenti di giovialità e anche aneddoti sulla cultura turca del caffè.

Dall’altra parte invece un’accesa lite tra Demir e Selin, porta il primo ad allontanarsi di casa, per lasciarle i suoi spazi, ma Selin non sembra prenderla bene. La trama prosegue oltre. Selin, Ayda e Merv si incontreranno con Eylul, donna che ha avuto una relazione con lo stesso Demir.

In questo stato di divisione, Arda, un vecchio amico di Selin, decide di andare a fare visita alla donna. Demir però ne è estremamente geloso e la trattiene in ufficio fino a tardi per evitare l’incontro. Come prevedibile questo gesto potrà avere pesanti ripercussioni sul rapporto.

Queste erano le principali anticipazioni sulle puntante di Everywhere I Go, la serie turca che potrete vedere dal 27 al 31 Maggio su Mediase Infinity.

Dove si può vedere in streaming Everywhere I Go

Everywhere I Go è una serie acquista da Mediaset che ha deciso di metterla a disposizione dei propri utenti sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Ma non vi preoccupate, il servizio è completamente gratuito, basterà infatti completare la veloce registrazione, accedere al vostro profilo, ricercare la serie e iniziarla a vedere gratuitamente. Al momento non è previsto che la serie arrivi in televisione, dunque potrete vederla solamente in questo modo.