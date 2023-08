Anticipazioni Terra Amara dal 22 al 24 agosto

Bentornati su Giornale Notizie! Oggi vedremo le anticipazioni di Terra Amara in programmazione dal 22/08 su Canale 5. I dettagli rivelano che mentre Fekeli affronta il lutto per la scomparsa di Hunkar, Mujgan sviluppa la convinzione che dietro la morte di quest’ultima si nasconda l’ombra di Behice!

Tramite le anteprime della soap opera turca trasmessa su Canale 5, sappiamo che nella puntata in onda il 22 agosto alle 14:10, durante le ricerche condotte, Fekeli fa una sconcertante scoperta. Vediamo un po’!

Terra Amara, martedì 22 agosto 2023

Nell’anteprima di Terra Amara del martedì 22 agosto 2023 su Canale 5 e Mediaset Infinity, vediamo Demir afflitto da un dolore incommensurabile. L’uomo rientra a casa con il corpo senza vita della madre, e Zuleyha insieme a tutti i braccianti si abbandonano a pianti di disperazione.

Fekeli, mentre prosegue nelle ricerche, viene a conoscenza della morte di Hunkar e si reca a darle l’ultimo saluto. Nel momento in cui Mujgan comunica la tragica notizia a Behice, le parole pronunciate dalla zia contro Hunkar riaffiorano nella sua mente, facendola sospettare del coinvolgimento di Behice nell’omicidio.

Terra Amara, martedì 23 agosto 2023

Nell’episodio di martedì 23 agosto 2023 di Terra Amara, in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity nell’orario tradizionale delle 14:10, i personaggi si trovano in uno stato di sconvolgimento a causa della morte di Hunkar, il cui corpo riposa a villa Yaman. In una lettera, Yilmaz confessa che, di concerto con Demir, hanno deciso di mantenere segreta la verità per il bene delle rispettive famiglie; tuttavia, si mostra disposto a consentire a Demir di utilizzare la sua dichiarazione come prova, nel caso ciò dovesse rendersi necessario.

Giovedì 24 agosto, Terra Amara

Nell’anteprima dell’episodio di giovedì 24 agosto di Terra Amara, scopriamo che si terrà la veglia funebre di Hunkar. In mezzo allo sconcerto generale, Sevda confessa a Demir che il responsabile potrebbe aver cercato di mascherare l’omicidio come una rapina finita male.

Intanto, Mujgan sospetta che Behice possa essere coinvolta nell’omicidio di Hunkar e decide di confrontarla. Tuttavia, Behice nega categoricamente tutto e, offesa, prende la decisione di allontanarsi. Nel bel mezzo del rito funebre, compare all’improvviso Sevda, ma viene fermata dalle forze dell’ordine.