Antonella Liuzzi: chi è la moglie di Lino Guanciale? Biografia e matrimonio

Freschi di nozze, Antonella Liuzzi e l’attore Lino Guanciale si sono detti “si” il 18 luglio 2020, in Campidoglio, di fronte a pochi intimi, proseguendo i festeggiamenti, sempre ristretti, a Polignano a Mare in Puglia, terra natia di Antonella. La loro storia d’amore è sempre stata vissuta lontana dai riflettori, contrariamente a quella dell’attore con la sua ex, la collega Antonietta Bello.

Chi è Antonella Liuzzi

Nome: Antonella

Cognome: Liuzzi

Anno di nascita:1986

Luogo di Nascita: Noci in Puglia

Coniuge: Lino Guanciale (2020 – tutt’oggi)

Biografia

Antonella Liuzzi, classe 1986, è originaria di Noci in Puglia. È lei la donna che ha conquistato Lino Guanciale, conosciuto dal pubblico per esser il protagonista di alcune fiction sul piccolo schermo targate RAI. Un vero e proprio talento della tv italiana. Si è laureata alla Bocconi dove ha conosciuto Lino, i due però si sono innamorati solo al termine della relazione dell’attore con Antonietta Bello. Molto riservati, vivono la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Il 18 luglio 2020, in Campidoglio, di fronte a pochi intimi, sono diventati marito e moglie, dopo un anno di fidanzamento.

Vita Privata

Antonella Liuzzi, pugliese d’origine, ma romana d’adozione, nasce del 1986. Si è laureata alla Bocconi e ha lavorato anche all’estero, per la precisione a Hong Kong. Concluso con successo un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale presso l’Università di Roma Tre, ha iniziato a lavorare come project manager della SDA School of Management della Bocconi, ateneo che l’ha vista operare anche nelle vesti di ricercatrice e assistente. Antonella è la figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà, Pietro Liuzzi, per due anni anche nominato Sindaco di Noci. È legata all’attore Guanciale da un paio d’anni.

Antonella Liuzzi e Lino Guanciale

Entrambi molto riservati, hanno ufficializzato la loro relazione nel 2019, in occasione della Giornata Mondiale del Bacio con un post che l’attore ha dedicato ad Antonella. Da quel giorno a un anno, la coppia ha deciso di fare il grande passo, coronando la loro storia d’amore con una romantica e intima cerimonia, celebrata in Campidoglio. I due continuano a vivere la loro relazione in riservatezza.