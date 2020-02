Antonella Mosetti super hot nuda nella vasca conquista i fan

La bellissima Antonella Mosetti sul social Instagram dove è seguitissima di recente ha voluto condividere uno scatto bollentissimo, con tanto di top sollevato che ha lasciato il seno scoperto e i jeans aperti che fanno capire l’assenza delle mutande. Ma è nel filmato postato nelle storie che Antonella da il massimo della sua estrema sensualità: completamente nuda nella vasca da bagno gioca con la schiuma, lanciando sguardi di fuoco.

Esplosiva e sensuale come poche, la Mosetti mette in mostra il suo bellissimo fisico, con pose provocanti e abbigliamento succinto. Di fronte allo specchio si fa scatti in lingerie trasparenti, poi con trucco marcato e parrucca in testa manda baci hot ai fan.

loading...

Completamente immersa nella schiuma regala scorsi sulla sua pelle nuda, facendo attenzione ovviamente a mostrare il tanto che basta per accendere la fantasia perversa dei follower. Antonella ci sa fare e come!

Commenti

commenti