Antonino Spinalbese: chi è, fidanzato di Belen Rodriguez, figlia, crisi

Antonino Spinalbese, classe 1995, è un giovane hairstylist milanese di ventisei anni. Antonino non fa parte del mondo dello spettacolo ma ultimante è tra i nomi più cliccati nel web: il motivo? Da fine agosto 2020 fa coppia fissa con la showgirl Belen Rodriguez. Belen e Antonino sono diventati genitori della piccola Luna Marie nata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio. Secondo alcuni giornali di gossip, la coppia attualmente sembra stia attraversando un momento di crisi.

Nome: Antonino

Cognome: Spinalbese

Data di nascita: 1 febbraio 1995

Età: 26 Anni

Segno zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: La Spezia

Professione: Hairstylist, Fotografo

Profilo Instagram ufficiale: @antonspin

Antonino Spinalbese è nato il 1 febbraio del 1995 a La Spezia. Ha, dunque, 26 anni. L’infanzia di Antonino non è stata semplice, figlio di genitori separati, dopo la prematura morte del padre, hanno portato Antonino a crescere in fretta facendo da genitore alle sue due sorelle minori. Prima dell’autunno 2020, periodo in cui risale la sua conoscenza con la showgirl, Belen Rodriguez, non si sa molto della sua vita privata. Tutto è iniziato da quel week end quando i due in viaggio in camper hanno deciso di ufficializzare, ovviamente tramite social, la loro relazione.

Una carriera come hairstylist all’interno di uno dei saloni più in voga di Milano, Aldo Coppola di via Garibaldi. Una passione, la sua, coltivata sin da piccolo, anche se da qualche mese ha però deciso di prendersi un periodo di pausa. Ora, infatti, si dedica alla sua carriera di modello e influencer all’interno dell’Agenzia di Management, fondata proprio da Belen. Un amore, dunque, sia privato che professionale quello che lega la giovane coppia.