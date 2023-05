Antonino spinalbese età,instagram,malattia le tenere foto con Luna Marì

Antonino Spinalbese Un’ex concorrente del Grande Fratello è stata fotografata in giro per Milano con la figlia e un altro ex gifino.

Sono cresciuto con mia madre e le mie due sorelle maggiori”, ha dichiarato Antonino Spinalbese, che è diventato il padre di Luna Mari dopo la morte del padre. Spinalbese adora, coccola e abbraccia Luna Mari. Ha incontrato spesso la figlia durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Il motivo principale per cui ha accettato il reality è stato lo stipendio e, da quando la trasmissione di Canale 5 è finita, cerca di passare più tempo possibile con i suoi figli.

Nella foto settimanale si vede Antonino Spinalbese con i suoi figli, che li abbraccia, li coccola e gioca. Con lui c’è Andrea Maestrelli, conosciuto al Gf Vip, 25 anni, il cui dolore per la perdita del padre in giovane età li ha fatti incontrare. Lui e Antonino parlano del lutto e si consolano a vicenda, e ora i due lavorano insieme nella stessa agenzia.

Antonino Spinalbese, parlando al Gf Vip della morte del padre.

Mio padre si è suicidato nella notte. Era depresso, ma nessuno se n’è accorto”, ha rivelato Antonino nella casa del Grande Fratello Vip.

Mia sorella non ha ricordi di mio padre e non sa cosa significhi averlo”, ha poi aggiunto Spinalbase, spiegando di aver dovuto assumere un ruolo a cui non era preparata: “Ho sofferto tanto per lei. Riempire il vuoto è un calvario. Mia madre lo amava dopo questa tragedia, nonostante la rottura, a differenza di prima. Per me la loro separazione è stata la prima tristezza”.

“Dopo la morte di mio padre, ho continuato a scrivergli messaggi”. Vorrei dire che ho imitato tutto quello che ho fatto finora. Uno dei motivi per cui mio padre se n’è andato in quel modo, per cui io sono rimasta qui per 35 giorni, è stato quello di smettere di distrarmi. Facevo finta di essere sempre nella stanza accanto, ma ora accetto il fatto che non c’è più. Mi sono liberata di un peso che ho portato per molti anni. Forse ero l’unica a non aver accettato la morte di mio padre”.

Antonino Spinalbese: chi è, fidanzato di Belen Rodriguez, figlia, crisi

Antonino spinalbese età

Antonino Spinalbese nasce l’1 febbraio 1995 (28 anni) a Torre Del Greco (Napoli),

Che segno è Antonino?

segno zodiacale dell’Acquario

Quando è uscito Antonino del Grande Fratello?

Giovedì 23 febbraio, Canale5 ha trasmesso la 36ª puntata del Grande Fratello Vip. In questa puntata c’è stato un importante verdetto. Antonino Spinalbese è stato infatti eliminato dopo aver perso una sfida al televoto contro Antonella Fiordoligi, Micole Incorvia e Nikita Perizon.

Perché Belén ha lasciato Spinalbeze?

Lo ha rivelato lui stesso nel salotto di Bellissimo e ha spiegato perché lui e la Rodriguez si sono lasciati: “Prima di tutto, penso che sia stato troppo veloce. In realtà hanno iniziato a frequentarsi nell’agosto del 2020 ed erano già diventati genitori nel luglio dell’anno successivo.

Malattia:

Quali problemi ha avuto Antonio del Grande Fratello?

Prima di entrare al Gf Vip, Antonino Spinalbese ha confessato di avere una malattia autoimmune: “Ho un problema al pancreas. Grazie ai medici sono riuscito a ritrovare una vita sana che già avevo, ma l’ho migliorata.

Quanti figli ha Antonino al Grande Fratello?

Vita privata: la relazione con Belen

Antonino è noto per la sua relazione con la showgirl Belen Rodriguez, con la quale ha una figlia, Luna Mari.

Quanto tempo Belén è rimasta con Antonino?

La storia d’amore di Belén con Antonino

Belén e Antonino Spinalbese hanno fatto l’amore per un solo anno, dall’estate 2020 all’estate 2021.

Dove vive Antonio ?

Antonino Spinalbese è nato a Torre del Greco nel 1995, per la precisione il 1° febbraio. Quando aveva solo 10 mesi, la sua famiglia si è trasferita prima a Parma e poi ha cambiato nuovamente destinazione. Oggi la sua famiglia vive a La Spezia, in Liguria.