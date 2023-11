Arisa racconta il rapporto con la famiglia: i genitori l’hanno protetta

Arisa ha raccontato il suo rapporto con la famiglia. Non è la prima volta che la cantante si esprime nei confronti dei familiari, lo aveva già fatto in occasione della festa della donna, dedicando vere parole d’amore e stima verso la mamma.

Il suo rapporto con la canzone inizia molto presto. Era una bambina di quattro anni quando partecipò a un primo concorso canoro, all’epoca organizzato dalla stella italiana Gianni Morandi. Il successo arriva quando vince Sanremo, con il singolo Sincerità nel 2009, nella sezione “Nuove Proposte”. Quello è l’inizio della sua carriera sfavillante. La cantante si è affermata nel mondo della musica, ma anche della televisione italiana, vestendo ruoli di insegnante e giudice in varie trasmissioni. Ricordiamo tra le tante presenze, quella nella scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria de Filippi.

Arisa nel 2023 torna a “The Voice”

Quest’anno Arisa è tornata a vestire i panni del giudice a “The Voice”. Durante la puntata dello show ha cantato con l’immortale star Loredana Bertè, pubblicando sul suo profilo social un estratto canoro di quel momento. Il rientro nel talent presentato da Antonella Clerici era stato anticipato durante l’estate, voci di corridoio avevano parlato della sostituzione dei Ricchi e Poveri. Il ritorno in Rai non è stata una sorpresa. The Voice è un programma televisivo dedicato ai piccoli talenti del canto, per i bambini che amano cantare.

Arisa e la mamma, nelle immagini grande somiglianza

Le voci delle ultime ore su Arisa raccontano il grande amore che la cantante prova per la famiglia e lo fa esprimendosi a parole, con dichiarazioni sincere e dettate dal cuore. Non ha fatto mai mistero della sua devozione per la famiglia, i genitori l’hanno protetta, ha dichiarato la stessa Arisa. Era una ragazza espansiva, esuberante e aperta. Temevano per la sua sicurezza proprio per questo suo modo di essere. Ha raccontato che ha vissuto un’adolescenza difficile per questo motivo, però nel presente i rapporti con mamma e papà sono nettamente migliorati.

In una fotografia recente che vede lei e la madre in primo piano, si nota una grande somiglianza tra le due donne. Entrambe sorridenti e con lo sguardo diretto verso l’obiettivo. Il successo è dovuto non solo alla vena artistica, ma per il modo in cui riesce a catturare il pubblico che la segue, per il suo modo di essere.