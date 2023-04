Armando di Uomini e Donne: chi è, cognome, lavoro, provino grande fratello

Armando Incarnato, noto imprenditore napoletano di 45 anni, è diventato una figura molto discussa grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi. Il pubblico lo ha conosciuto come uno dei cavalieri del Trono Over e la sua presenza sul programma dura ormai da diversi anni.

Chi è

Nome: Armando

Cognome: Incarnato

Data di nascita: febbraio 1977

Età: 45 anni

Luogo di nascita: Napoli

Professione: imprenditore e personaggio tv

Armando ha intrapreso diversi percorsi professionali dopo aver deciso di interrompere gli studi universitari, tra cui il lavoro come barman, corriere e responsabile di reparto nei supermercati. Attualmente è un imprenditore che gestisce con successo una serie di saloni di parrucchieri. Ha recitato anche come attore nella quarta stagione di Gomorra – La serie, interpretando il ruolo di una guardia del corpo.

Vita privata

Armando è figlio di genitori separati e ha sofferto molto per questa situazione. Sembra che abbia scelto di vivere anche per un periodo con il padre per poi tornare nella sua città natale. Armando nella sua vita ha dichiarato di aver avuto un solo amore, con una ragazza di nome Daniela, mamma di sua figlia Michelle. La relazione è durata 17 anni ed è finita quando Armando si è sentito attratto di un’altra donna.

Uomini e Donne

Armando è ormai da diversi anni uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Ha frequentato diverse donne, senza però mai incontrare l’amore e decidere di lasciare il programma. Proprio per questo motivo viene spesso attaccato dagli opinionisti, Gianni Sperti e Tina.

Provino Grande Fratello

In passato sono state ricevute alcune segnalazioni riguardo al fatto che Armando abbia sostenuto un provino per partecipare a questo reality. Mentre alcuni vedono questa azione come malafede e una dimostrazione dell’utilizzo del programma solo per ottenere visibilità, altri potrebbero non vedere nulla di male in ciò. Ovviamente, Armando ha smentito tale provino, minacciando anche di lasciare il programma.