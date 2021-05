Armando Uomini e Donne: chi è, carriera, cognome

Armando di Uomini e Donne, che di cognome fa Incarnato, è un imprenditore napoletano noto al grande pubblico per essere uno dei personaggi più criticati del trono over di Uomini e Donne.

Chi è Armando Incarnato

Nome: Armando

Cognome: Incarnato

Età: 40 anni

Data di nascita: 6 febbraio 1981

Segno Zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: Napoli

Professione: Imprenditore

Biografia

Armando Incarnato è nato a Napoli nel 1977 ed è un imprenditore. Gestisce una serie di saloni di parrucchieri. Si è anche cimentati come attore, recitando una piccola parte nella quarta stagione di Gomorra-La serie. Ha avuto una lunga relazione, circa 17 anni, con Daniela, la mamma di sua figlia Michelle. Dopo la separazione da Daniela, avvenuta per scelta di Armando dopo un tradimento causato dalla fine del sentimento che teneva in vita la coppia, l’imprenditore decide di spostarsi a Roma per tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. Da diversi anni è infatti uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Carriera

Armando Incarnato è un imprenditore di Napoli, che ha anche recitato in Gomorra. All’interno della serie è comparso in una scena senza battute, e, da quanto ha dichiarato, dovrebbe esser presente anche nella nuova stagione. Gestisce una serie di saloni di parrucchiere. Subito dopo gli studi, Armando ha lavorato per diverso tempo anche come modello. Ma, la sua carriera nel mondo dello spettacolo arriva quando decide di partecipare a Uomini e Donne nel trono over nel 2018. Una partecipazione che gli conferisce una grande popolarità, tanto da diventare, ad oggi, ancora uno dei protagonisti principali del parterre, nonostante non sia ancora riuscito a trovare l’amore. Attualmente continua a far parte della stagione 2020 2021 di Uomini e Donne Over.

Armando Incarnato Instagram

Armando ha il suo account instagram privato, quindi non è possibile vedere i suoi post a meno che non venga inviata e accettata una richiesta di amicizia.