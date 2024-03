Finisce così il sogno di Matteo Arnaldi che non riesce nell’impresa. Al secondo turno di Indian Wells, il tennista italiano viene sconfitto e dunque eliminato dalla competizione dall’avversario Carlo Alcaraz.

Dopo aver sconfitto in precedenza Luca van Assche, il tabellone aveva riservato per Arnaldi un avversario molto difficile. Carlos Alcaraz, tennista spagnolo, dopo mesi di difficoltà deve difendere la seconda posizione mondiale del ranking ATP dall’assalto di Sinner e con questa vittoria mette un buon passo in avanti in tal senso.

Arnaldi eliminato a Indian Wells 2024: cronaca della partita

La partita di Arnaldi inizia bene, seppure con molte difficoltà, arriva a vincere il primo set con un punteggio di 7-6, dopo oltre un’ora di gioca che mette subito alla prova le resistenze dei due giocatori. Questo equilibrio è però destinato a disintegrarsi nei successivi due set.

Il secondo set infatti vede Arnaldi capitolare senza alcuna resistenza, perdendo con un tondo 0-6 e soli 27 minuti di gioco. Quasi allo stesso modo va il terzo e ultimo set della partita. Alcaraz domina anche questo con poche speranze per l’italiano, che perde 1-6.

Alla luce del primo set, tutti potevano aspettarsi qualcosa in più, o comunque non due set così rovinosi da parte di Arnaldi che ora si vede eliminato dalla competizione.

Anarldi eliminato insieme a Cobolli

Il percorso di Matteo Arnaldi a Indian Wells giunge a termine al secondo turno, sconfitto da un formidabile Carlos Alcaraz. Lo spagnolo affronterà ora il canadese Félix Auger-Aliassime nel terzo turno. Oltre all’uscita di scena del sanremese, l’Italia subisce anche la sconfitta di Flavio Cobolli. Il numero 62 del mondo è stato superato da Roberto Carballes Baena in un’ora e quarantuno minuti di gioco, con il punteggio finale di 4-6, 4-6 a favore dello spagnolo.

Ora per l’Italia rimangono a competere a Indian Wells i seguenti tennisti: