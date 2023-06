Arnold Schwarzenegger sta facendo faville su Netflix: “Fubar”, la sua serie di commedie d’azione, è diventata rapidamente la più popolare sulla piattaforma di streaming.

Fubar” di Arnold Schwarzenegger ha raggiunto la vetta della classifica delle serie più viste su Netflix dal 22 al 28 maggio, spodestando “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” dopo che la serie in costume era stata la più vista per tre settimane, come riporta la rivista Variety.

La commedia d’azione, che è la prima serie televisiva con Schwarzenegger, ha accumulato 88,94 milioni di ore di visione nei primi quattro giorni di disponibilità, rendendolo il titolo più visto in questo intervallo di tempo dalla sua uscita il 25 maggio.

Fubar racconta la storia di un padre e di una figlia e di ciò che accade quando scoprono che la loro intera relazione era basata su una menzogna e che sono agenti della CIA. Nel momento in cui uniscono le forze, la serie affronta il tema dei legami familiari con umorismo, scene d’azione e, naturalmente, spionaggio.

Ovunque vada, la gente mi domanda quando faremo una grande commedia d’azione come True Lies, e Fubar vi lascerà a bocca aperta e vi farà ridere, e non solo per due ore”. Schwarzenegger ha dichiarato a fine febbraio, quando Netflix ha annunciato ufficialmente la serie: “Vi godrete l’intera stagione”.

Quali sono gli episodi che la gente continua a guardare su Netflix

Queen Charlotte è scesa al terzo posto della classifica con 42,9 milioni di ore di visione, una performance comunque solida nonostante il calo significativo rispetto agli 82,39 milioni di ore di visione della settimana precedente. Dal suo debutto, la serie ha avuto oltre 66 milioni di visualizzazioni complessive ed è stata nella Top 10 in 91 Paesi.

Netflix ha calcolato il numero totale di ore di visione suddividendo le ore totali guardate (432,2 milioni) per le ore totali mostrate (6,49 ore).

Anche la seconda stagione di Bridgerton è rimasta nella top 10 con 12,54 milioni di ore di visione.

Queen Charlotte, una serie prequel di Bridgerton, si è classificata al terzo posto dopo un altro spin-off, XO, Kitty, basato sui personaggi dei film To All the Boys. XO, Kitty ha accumulato altre 63,78 milioni di ore di visione, portando il totale a 135,86 milioni di ore di visione nei primi 11 giorni di programmazione.

La sesta stagione di Selling Sunset si è posizionata al quarto posto negli ascolti con 33,35 milioni di ore di visione nella sua prima settimana completa di disponibilità.

Con i nuovi membri del cast Bre Tiesi e Nicole Young, Real Estate Agents ha raggiunto 22,78 milioni di ore di visione la scorsa settimana dopo il debutto del 19 maggio.

I titoli acquisiti SWAT e All American Season 5 si sono classificati al quinto e sesto posto con rispettivamente 20,23 milioni e 18,05 milioni di ore viste.