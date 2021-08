Aromaterapia: il benessere di coppia dove non ti aspetti

C’è profumo d’amore dell’aria. Quante volte è capitato di dirlo o di sentirlo dire? Quella che sembra una frase scontata, nasconde però una grande verità. L’aromaterapia aiuta a migliorare molti aspetti della vita, tra cui la passione e il benessere di coppia. Non solo i cibi sono afrodisiaci, vi sono alcuni aromi ed oli essenziali davvero portentosi e da sperimentare con il proprio partner, per gli incontri a Roma e in ogni occasione in cui si voglia creare la giusta atmosfera. Atmosfera misteriosa e rilassante o a lume di candela, attenzione alle luci sono il lasciapassare per un momento di passione. Ecco cos’altro può servire per svegliare i sensi, anche quelli più nascosti!

Olii essenziali afrodisiaci: quali sono e come usarli

L’intimità sessuale dovrebbe essere un momento di grande armonia, ma a volte lasciarsi andare e rilassarsi non è facile. La stanchezza di una giornata appena trascorsa, i pensieri quotidiani possono incidere sul rapporto di coppia. Ecco allora che il primo passo è prendersi cura di se stessi, magari preparando un bagno caldo con olio essenziale alle mandorle, all’arancio o al cocco per favorire il rilassamento. Questa situazione aiuterà in breve tempo a sciogliere la muscolatura, favorendo la calma interiore. Un valido aiuto per le donne che si sentono bloccate nella sfera sessuale arriva dall’olio essenziale all’ylang ylang, ricavato dai fiori della pianta originaria delle Filippine. L’aroma è utile per eliminare l’insicurezza, risvegliare i sensi e rilassare i muscoli. Per tutti questi motivi l’olio essenziale è considerato un ottimo afrodisiaco per la vita di coppia.

E’ afrodisiaco anche in cucina, ma l’olio essenziale estratto dallo zenzero è fondamentale per chi vuole accendere la passione. Stessa cosa per l’olio essenziale alla salvia, un afrodisiaco che migliora allo stesso tempo la fantasia e la concentrazione.

Eliminare lo stress: il vero nemico dell’eros

Quando non sembra esserci via d’uscita e lo stress regola la stragrande maggioranza delle giornate e la vita di coppia ne subisce gli effetti la soluzione è solo una: l’olio essenziale di patchouli. E’ stato dimostrato da alcuni studi che questa sostanza favorisce la produzione delle endorfine, aumenta l’energia, stimola la concentrazione e aiuta a risvegliare la passione in caso di frigidità. Un altro valido aiuto arriva dall’olio essenziale del gelsomino: afrodisiaco, antidepressivo e rilassante. L’essenza di gelsomino interviene a livello emotivo, riportando il sistema nervoso ad un perfetto equilibrio, motivo per cui la si utilizza anche nei momenti caratterizzati da svogliatezza e apatia. Se avete in programma di organizzare una serata romantica non dimenticate poi di prestare attenzione anche all’ambiente circostante. Eliminate tutto quello che può indurre il partner o voi stessi a non sentirvi a proprio agio. Abbassate le luci ed eliminate tutte le fonti di nervosismo e distrazione come il cellulare e la televisione. Potete poi aggiungere nel diffusore di aromi per l’ambiente qualche goccia di olio essenziale al mirto, all’arancia o alla mirra, un’essenza forse poco conosciuta ma che stimola una sensazione di benessere e ottimismo.