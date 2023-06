Arredare un giardino piccolo: bastano pochi soldi

Cosa serve per arredare un giardino piccolo? Gli esperti mettono a disposizione i loro consigli economici. Con pochi soldi e un pizzico di fantasia lo spazio all’aperto sarà meraviglioso e da vivere.

Arredare un piccolo giardino: i consigli economici

Quando si pensa di arredare un giardino piccolo, si crede di dover avere un altissimo budget a disposizione. In realtà non è così, dagli amanti del fai da te sino a qualche piccolo acquisto lo spazio si arricchisce senza dover spendere molti soldi.

Chi ha la fortuna di avere un giardino deve poterlo sfruttare al meglio, per viverlo durante l’estate e anche nei momenti gradevoli invernali. Molte persone rinunciano ad arredarlo, per paura di accumulare o renderlo invivibile.

Il primo segreto è quello di scegliere una serie di mobili o accessori piccoli e funzionali. La posizione dovrà essere precisa sfruttando solo le zone di interesse senza rischiare di avere l’effetto contrario.

Il secondo step è quello di scegliere un unico stile, come il country – boho – shabby – moderno e così via dicendo. È importante che ci sia una grande armonia, sia nei colori e sia nelle forme.

Come si dividono gli spazi?

Per suddividere al meglio gli spazi, si dovrà creare la zona relax e la zona per il pranzo/cena. Nella parte dedicata al relax si può pensare a degli sdraio e un piccolo tavolino. A seconda dello stile si aggiunge un piccolo divano e anche una piccola zona per leggere.

La zona dove si mangia avrà un piccolo tavolino, delle lanterne e delle sedie. Meglio optare per dei complementi d’arredo pieghevoli così da poter trasformare lo spazio ogni volta che si desidera.

Attenzione a non sacrificare lo spazio verde, da ricavare sulla parte dei lati oppure in verticale arricchendo di fiori tutto lo spazio a disposizione.