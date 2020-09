Arrestò Raffaele Sollecito, poliziotta condannata per due reati

Sentenza di tre anni per l’ex capo della Sezione omicidi della Squadra mobile di Perugia. Raffaele Sollecito ha commentato la notizia sui social

Monica Napoleoni tredici anni fa arrestò Raffaele Sollecito e Amanda Knox per il delitto di Meredith Kercher. Ora è stata condannata in primo grado a 3 anni e 3 mesi per aver usato la sua posizione di potere a scopi personali contro l’ex marito. Lo riporta il Corriere della Sera. Lo stesso Raffaele Sollecito ha commentato la notizia su Facebook: “Capo della squadra omicidi quando indagarono nel caso Kercher, poi in tribunale per anni mi sono sentito dire che sono persone oneste ed encomiabili“.

Due i reati per cui l’ex capo della Sezione omicidi della Squadra mobile di Perugia è stata condannata: aver svolto accertamenti arbitrari su una donna, accedendo abusivamente al sistema informatico interforze, e aver causato danni all’auto della professionista. Monica Napoleoni è stata invece assolta dall’accusa di essere la mandante delle scritte ingiuriose apparse su alcuni muri della città, vicino a casa della donna.

La sentenza, riporta il Corriere della Sera, ha riconosciuto anche un risarcimento di 10mila euro per la psicoterapeuta e 5mila per la figlia, anche lei vittima delle minacce e delle pressioni che seconodo i giudici sarebbero state messe in piedi dalla sostituta commissaria. Condannati a pene più lievi anche due poliziotte e tre imputati, mentre altri tre sono stati assolti.

La condanna di Monica Napoleoni e altri due membri della Squadra mobile di Perugia delineerebbero un ritratto opaco e controverso delle persone che si sono occupate del caso di Meredith. Comprensibile dunque la reazione di Raffaele Sollecito, che si è sempre dichiarato innocente e non ha mai risparmiato critiche contro la gestione delle indagini da parte della Polizia.

