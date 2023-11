Ascolti tv, successo per Checco Zalone con “Amore + Iva” su Canale 5

La gara degli ascolti di ieri sera 14 novembre 2023 ha visto sfidarsi intrattenimento, sport, serie TV e film. Lo spettacolo di Checco Zalone ha trionfato conquistando un elevato gradimento e raggiungendo 3.480.000 spettatori e il 19,20% di share. “Amore + Iva” su Canale 5 ha sfiorato picchi di 4.385.000 spettatori, con il 22.92% di share sul pubblico attivo e il 26.55% sui giovani 15-34enni. Il comico pugliese si è proposto con la consueta ironia e un linguaggio assolutamente originale e personale, che ha catturato e coinvolto a suon di imitazioni, racconti, parodie e musica.

La location di “Amore + Iva”

La location dello show “Amore + Iva” su Canale 5 è stata quella dell’Arena di Verona, luogo simbolo della cultura italiana, che ha contribuito ad incantare il pubblico che ha assistito al programma da casa. Uno show nello show data l’ambientazione magica e suggestiva che ha accompagnato Checco Zalone in una serata seguita con grande attenzione in TV. Quello che il comico ha portato all’Arena di Verona è uno spettacolo che fa divertire, ma anche riflettere sulla realtà. D’altronde, strappare una risata su tematiche di vita quotidiana è il filo conduttore che caratterizza la carriera di Checco Zalone e che lo fa apprezzare da molti.

Uno show che trionfa su tutti i fronti

Con 111 repliche sold out e 350.000 biglietti venduti, lo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva” ha conquistato consensi a teatro in ben 17 regioni e 38 città italiane, a cui si aggiungono 3 date in Svizzera. E ora anche la televisione diventa il mezzo che conduce il talento del comico all’approvazione. Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha confermato il meritato riconoscimento a Checco Zalone: