Atalanta, quanto guadagna con la vittoria dell’Europa League?

L’Atalanta ha vinto l’Europa League, ma la domanda che sorge spontanea è la seguente: oltre al prestigio, quanto ha guadagnato dal punto di vista economico. Scopriamolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che quella messa a segno dall’Atalanta sia stato qualcosa di davvero epico, la squadra capitanata da Gasperini, ieri sera ha compiuto una vera impresa: ha battuta il Bayer Leverkusen riuscendo cosi non solo a trionfare, ma anche a vincere l’Europa League, riuscendo ad essere l’unica italiana, per questa stagione, a vincere in Europa.

Si tratta infatti una competizione che le italiane non riuscivano a vincere dal 1999, quando a salire sul podio è stato il Parma, quando si chiamava ancora Coppa Uefa, ma ha portato a casa anche un discreto tesoretto.

Ebbene, a questo punto la domanda che sorge spontanea e che di fatto è anche una sorta di curiosità è la seguente: quanto guadagna una società quanto riesce a raggiungere questo trofeo? Scopriamo le cifre.