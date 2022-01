Attività fisica: 20 minuti al giorno per stare bene

Per allontanare il rischio di malattie cardicircolatorie e di obesità, sarebbero sufficienti solamente venti minuti d’attività fisica al giorno. Davvero un impegno minimo in termini di movimento fisico, che però permette per stare bene con il proprio corpo e scongiurare i rischi della sedentarietà.

Un piccolo sforzo, tutto sommato, per un po’ di attività fisica giornaliera, che verrebbe ripagato da un livello più alto di salute.

Attività fisica benefici

Sembra quasi ripetitivo dirlo, dato che lo sanno tutti. Ma saperlo non sembra essere sufficiente, visto che ancora troppe persone si lasciano prendere dalla pigrizia. L’inattività è un serio rischio per la salute; anzi, è diventato “tra i principali fattori di rischio” per salute stessa, causando un milione di decessi all’anno. Troppi, ancora troppi, per una società che si vanta essere improntata sul benessere e su una maggiore longevità.

Il connubbio attività fisica e salute non riguarda solo il peso corporeo. Lo sport fa bene perché riduce il rischio di patologie cardiache e di contrarre il diabete; aumenta la forza muscolare e la salute delle ossa, così da influire positivamente sulla postura.

Inoltre, da non sottovalutare, tra i tanti benefici esercizio fisico e sport migliorano l’umore. Oggi lo stress e la solitudne sono vere e proprie malattie, che tolgono le energie; ci si sente stanchi anche per fare una attività fisica moderata.

Ma in questo modo si crea un circolo vizioso; più si rimanda la ginnastica giornaliera, meno si avrà energia per farla. Basta un piccolo sforzo all’inizio perchè si provi su se stessi quando l’attività attività fisica per la salute sia un toccasana.

Quale attività motoria fare

Non si pensi che si debba per forza diventare grandi atleti. Fare sport fa bene, ma non c’è bisogno di lanciarsi in allenamenti e competizioni. Non partite con un eccesso di zelo rischiando una eccessiva attività fisica, se non siete abituati. Come ogni cosa, l‘esercizio fisico dà i risultati migliori grazie alla costanza.

Una attività fisica aerobica è sufficiente; e per fare attività fisica, basta passeggiare nel parco vicino a casa. Oppure sfruttare le scale di casa, o ancora semplici esercizi da fare in salotto o sul balcone. Insomma, davvero non c’è bsogno di grandi cose. Se non ve la sentite di iscrivervi in palestra o tesserarvi a uno sport prevenzione e salute si ottengono anche con l’impegno quotidiano fra le mura domestiche.

Le linee guida dell’Oms

Eppure, 150 minuti di movimento a settimana per gli adulti sono sufficiente per la salute fisica. Fondamentale per combattere l’obesità infantile; per i più piccoli, è consigliato fare sport e movimento almeno per 60 minuti quotidianamente. Queste sono le linee guida diramate dall’OMS, organizzazione mondiale della sanità. L’Unione Italiana Sport per Tutti, UISP, ha preso a cuore la situazione, sottolineando come l’OMS stia spingendo per un impegno condiviso su uno stile di vita più attivo per tutti.

Le politiche pubbliche, prosegue l’UISP, dovrebbero essere orientate ed integrate a questi obbiettivi. Da sempre l’USIP si occupa di promozione della salute di tutti, spingendo per coniugare “attività fisica, educazione, ambiente, benessere” come sostiene il presidente.

Gli obbiettivi dell’OMS per quanto concerne le Linee Guida per la cittadinanza sono abbastanza ambiziosi. Si vogliono sfruttare i benefici attività fisica per: