Aurora Leone: chi è, The Jackal, denuncia

Aurora Leone è una giovanissima comica italiana. Classe 1999 è conosciuta al pubblico per essersi classificata al quinto posto, nel 2019, a Italia’s Got Talent. Aurora Leone ha denunciato un episodio di maschilismo da parte dei dirigenti della Nazionale Cantanti.

Chi è Aurora Leone

Nome: Aurora

Cognome: Leone

Data di nascita: 18 maggio 1999

Età: 22 anni

Luogo di nascita: Caserta

Segno zodiacale: Toro

Professione: comica

Profilo instagram ufficiale: @auroraleone

Biografia

Aurora Leone è nata a Caserta il 18 maggio 1999. Figlia d’arte, il papà è Giancarlo Leone, famoso architetto casertano nonché comico e autori di testi teatrali. Studentessa di Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli, appassionata sin da piccola alla comicità, seguendo le orme del padre, Aurora è nota al pubblico per aver partecipato, nel 2019, al programma Italia’s Got Talent, con un monologo molto divertente sugli aneddoti familiari. Aurora è stata recentemente protagonista di un episodio di maschilismo nei suoi confronti. Sembrerebbe, da quanto dichiarato dall’attrice sul suo profilo social, che sia stata prima invitata e poi cacciata dalla Partita del Cuore perché donna.

Carriera

Aurora è entrata nel mondo dello spettacolo nel 2019 con la partecipazione al programma tv, Italia’s Got Talent. Una grande occasione che le permise di mettere in risalto il suo talento, conquistando la finalissima e il quinto posto della competizione. Da quel momento, Aurora inizia la sua carriera, entrando a far parte del gruppo campano The Jackal. Attualmente, Aurora si occupa di realizzare e interpretare alcuni contenuti video del gruppo comico più famoso di Youtube. Ha partecipato anche allo speciale dei The Jackal a Sanremo, in onda su RaiPlay.

Aurora Leone e la denuncia alla Partita del Cuore

L’attrice comica ha denunciato un episodio di maschilismo dove è stata, suo malgrado, coinvolta. Sembrerebbe che poco prima del famoso evento benefico “La Partita del Cuore“, Aurora, dopo esser stata regolarmente convocata, sia stata invitata a lasciare il suo posto in squadra in quanto donna e, di conseguenza, non adatta a giocare una partita di calcio. Il grave episodio è stato raccontato tramite una storia su Instagram, insieme a Ciro Priello, altro membro del gruppo comico campano.

Instagram

Aurora Leone ha un profilo pubblico, dove vanta oltre 250 mila follower. Ama condividere post e storie divertenti insieme al gruppo comico campano di cui fa parte, così come selfie e scatti di vita quotidiana e familiare.