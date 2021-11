Aurora Ramazzotti: nome completo, genitori, fratelli, carriera, fidanzato Goffredo

Aurora Ramazzotti, registrata all’anagrafe come Aurora Sophie Ramazzotti, è la figlia di Michelle Hunziker, nota conduttrice tv, e il cantante Eros Ramazzotti. Unica figlia della coppia che ha fatto sognare molti italiani con il loro matrimonio da sogno avvenuto nel 1998 a Bracciano, nel Castello Odescalchi. La coppia Hunziker – Ramazzotti si è poi separata nel 2002, per poi divorziare nel 2009. Entrambi i genitori si sono legati sentimentalmente ad altre persone, regalando alla loro primogenita Aurora, fratelli e sorelle. Michelle si lega con l’imprenditore Tomaso Trussardi e dalla loro relazione nascono Sole e Celeste, mentre dal matrimonio del padre con Marica Pellegrinelli sono nati i fratelli Maria e Gabrio Tullio. Aurora è legata sentimentalmente, da diversi anni, a Goffredo Cerza, un ragazzo laureato in ingegneria.

Aurora Ramazzotti – dettagli sintesi

Nome: Aurora Sophie

Cognome: Ramazzotti

Soprannome: Aury

Data di nascita: 5 Dicembre 1996

Età: 24 Anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: influencer e personaggio tv

Luogo di nascita: Sorengo (Milano)

Genitori: Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti

Fratelli: Sole Trussardi, Celeste Trussardi, Raffaela Maria Ramazzotti, Gabrio Tullio Ramazzotti

Profilo Instagram ufficiale: @therealauroragram

Aurora Ramazzotti chi è, vita privata, biografia

Aurora Ramazzotti è nata a Milano il 5 dicembre del 1996. Figlia d’arte, i suoi genitori sono Michelle Hunzinker e il cantante italiano Eros Ramazzotti. Aurora ha dichiarato di aver sofferto, durante l’adolescenza, a causa dei continui paragoni con sua madre, sia in termini estetici che di bravura. Ma, per fortuna, il suo talento e la sua determinazione l’hanno portata a intraprendere una carriera tutta sua. A rendere ancora tutto più difficile per la ragazza, già nata sotto i riflettori, è il problema di cui soffre dall’adolescenza, la presenza di acne sul volto. Un problema che Aurora non ha mai nascosto e di cui non si è mai vergognata, anzi sui social ha postato spesso foto che la ritraevano struccata per dare un segno di body positivity verso tutti coloro che soffrono dello stesso problema.

Aurora Ramazzotti carriera

Il suo esordio inizia a Sky, quando nel 2015 (riconfermata per altri due anni) conduce l’appuntamento Weekly del programma tv X-Factor. Terminata questa esperienza, Aurora conduce insieme a sua mamma Michelle, il programma Vuoi Scommettere. Nell’estate 2020 la ritroviamo come inviata del programma quotidiano di Tv 8 Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe. E, risale, a febbraio 2021, il suo esordio nel programma tv Le Iene.

Aurora Ramazzotti fidanzato

Aurora Ramazzotti è fidanzata da diversi anni con il giovane ingegnere Goffredo Cerza, conosciuto con il soprannome kingcerz. Tra i due è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. Il ragazzo, infatti, è entrato da subito in famiglia, dove è stato accolto a braccia aperte.