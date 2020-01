Aurora Ramazzotti non ne può più: “Basta con le cacche dei cani in strada!”

Aurora Ramazzotti è su tutte le furie, e sulle storie Instagram furibonda ha detto: “Non ce la faccio più”. Sono molte, secondo lei, le cose che la fanno adirare, e tanto per iniziare ne tira fuori una: le cacche degli animali: “Ogni giorno in giro ne vedo 20, ne schivo 19, e ne prendo una. Perciò raccoglietela, se no chi ci va dentro? Quelli come me!”

Un mix di ironia e rabbia sul social per la ragazza, obbligata quotidianamente a uno slalom tra le cacche dei cani lasciate sui vari marciapiedi di Milano:

“Se avete un cane, soprattutto se avete un alano o un cane che fa delle cacche che sono monumenti, raccoglietela!” è il suo accorato appello, e lancia l’hashtag #GheLaFoPu, cioè “non ce la faccio più” in milanese.

