Austria, coppia cerca babysitter, 7.500 euro per 6 settimane di lavoro!

Austria, coppia cerca una babysitter! Sembra che ci sia un’offerta eccessiva. A prima vista, l’annuncio di lavoro per una babysitter in Carinzia sembra allettante. Tuttavia, l’offerta presenta delle insidie.

Austria, coppia sposata cerca una babysitter.



Una coppia di Maria Werth (Ktn.) sta facendo notizia con un annuncio piuttosto insolito. Una famiglia austro-americana cerca infatti una babysitter per circa sei settimane per la figlia che nascerà il 7 luglio. La paga parte da 250 euro al giorno, il che sembra promettente.

Per una normale settimana di cinque giorni, sarebbe un totale di 7.500 euro per sei settimane. Tuttavia, il “generoso stipendio” descritto nell’annuncio ha un prezzo. L’orario di lavoro giornaliero varia da 12 a 18 ore, compresi i turni di notte. Tuttavia, non si parla di giorni di riposo, di ferie nel fine settimana o di assicurazione sanitaria, scrive Heute.

Abituare i bambini a un ritmo di sonno ottimale

Austria, coppia in cerca di babysitter – Oltre alle consuete attività come il bagnetto, il cambio del pannolino, la messa a letto, il lavaggio dei vestiti del bambino, la preparazione e la pulizia del biberon o la passeggiata del neonato, in molti casi sono previsti anche compiti come “abituare il bambino a un ritmo di sonno ottimale” e “registrare l’aumento di peso”. in molti casi sono previsti anche compiti come “abituare il bambino a un ritmo di sonno ottimale” e “registrare l’aumento di peso”.

L’unico requisito auspicabile è l’esperienza nella gestione dei neonati. Secondo l’annuncio, la conoscenza dell’inglese è un vantaggio, ma non essenziale, così come la conoscenza del tedesco. Le tate dovranno invece “trascorrere l’estate con noi al lago”. Le persone interessate devono candidarsi via e-mail all’indirizzo neugeburtenbetreuung2023@gmail.com.