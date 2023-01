L’autostima è un concetto generale che fa riferimento a come ci trattiamo, a come valutiamo e amiamo noi stessi. È strettamente connesso con come percepiamo noi stessi in relazione alle nostre abilità, ai nostri risultati e ai nostri obiettivi. All’interno della sfera dell’autostima, rientra anche l’autostima lavorativa, che si riferisce al livello di fiducia in se stessi e di consapevolezza personale quando si affrontano le sfide lavorative.

Questa autostima è fondamentale per affrontare con successo situazioni professionali complesse, poiché ci permette di essere più produttivi e di avere più fiducia in noi stessi quando affrontiamo le sfide.

Cos’è l’autostima lavorativa?

L’autostima sul lavoro è una parte importante della nostra autostima generale, connessa alla realizzazione personale e alla soddisfazione che proviamo nel nostro ambiente di lavoro. Questo è determinato da come lavoriamo, come ci sentiamo soddisfatti e apprezzati e dai nostri risultati.

La nostra autostima al lavoro può essere migliorata? Certamente. Alcuni modi per migliorare il livello di felicità sul lavoro includono riconoscere e apprezzare i propri traguardi, imparare a gestire meglio le proprie emozioni, concentrarsi su ciò che si può fare bene e cercare forme di sostegno da parte degli altri nell’ambiente lavorativo.

La ricerca

Secondo un recente studio, l’autostima lavorativa può essere influenzata dalla professione. Quasi 300 persone sono state analizzate nello studio e sono state identificate delle differenze nella soddisfazione lavorativa, nel disagio e nell’autostima, in base al settore in cui le persone lavorano e al loro genere. In particolare, i professionisti dell’istruzione hanno riferito di sentirsi più soddisfatti del loro lavoro, mentre gli uomini del settore sanitario hanno riportato un maggiore livello di autostima e meno disagio. Allo stesso tempo, il genere gioca un ruolo importante nella fiducia in se stessi lavorativa: in generale, le donne tendono ad avere un basso livello di fiducia in se stesse sul posto di lavoro rispetto agli uomini.

Cosa fare per essere più felici a lavoro

È possibile prendere passi concreti per migliorare la propria sensazione sul posto di lavoro, influenzando il livello di soddisfazione per le proprie realizzazioni e modificando come si affrontano le sfide. Ci sono alcune idee che possono aiutarti a rafforzare l’autostima professionale. Ad esempio, cerca di spostare l’attenzione sugli aspetti positivi del tuo lavoro. Concentrati sulle cose che hai fatto bene e sui tuoi successi, piuttosto che sugli errori o sulle difficoltà.

Prenditi del tempo per ricordare i traguardi raggiunti e affronta le sfide senza farti prendere dallo sconforto. Un’altra buona idea è quella di creare una rete di contatti professionali: interagire con colleghi, mentor o persone con interessi simili può aumentare la tua autostima lavorativa. Inoltre, fai attenzione a come parli di te stesso. Evita di focalizzarti sull’insuccesso e cerca di mantenere un atteggiamento positivo. Impara ad essere più indulgente con te stesso e ricordati che la costanza porta sempre dei risultati buoni anche dopo molto tempo fatto di sacrifici e impegno.