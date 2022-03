Autostrada A7 “Molddovei”: Approvata la tratta Bacău – Pașcani / Come sarà il futuro nodo idromassaggio con l’autostrada A8 “Unirii”

Gli indicatori della tratta Bacău – Pașcani dell’Autostrada A7 “Moldovei” sono stati approvati dal Consiglio Tecnico-Economico del CNAIR, ha annunciato il ministro dei Trasporti Sorin Grindeanu.

Moldova Autostrada A7, tra Bacău e PașcaniFoto: Sorin Grindeanu su Facebook

Il settore autostradale tra Bacău e Pașcani avrebbe una lunghezza di 77,39 km e attraverserà le contee di Bacău, Neamț e Iași.

Nei pressi di Pașcani, l’autostrada A7 si intersecherà con la futura autostrada A8 “Unirii”, un incrocio che sarà disposto a forma di nodo idromassaggio.

Per stabilire il percorso e le soluzioni tecniche, sono state realizzate, Grindeanu annuncia:

– 653 perforazioni geotecniche con profondità comprese tra 6 m e 30 m

– 255 profili geofisici come tomografie geoelettriche e sismiche

– 80 indagini geotecniche dinamiche di tipo superpesante

Secondo lo studio di fattibilità, sul percorso dell’autostrada Bacău-Pașcani saranno costruiti:

– 112 Ponti, Passaggi, Viadotti, Strutture a Cassette

– 9 Svincoli stradali

– 4 parcheggi custoditi

– 4 parcheggi brevi

– 1 Centro di Manutenzione e Coordinamento

– 50 posti di ricarica per auto elettriche

– 140 ettari di cortine forestali con funzione protettiva

Autostrada A7 Bacău – Pașcani – svincolo stradale idromassaggio all’incrocio con la futura A8

Lo Studio di fattibilità ed il Progetto Tecnico sono a cura di Acciona. Il contratto è stato firmato nel 2018 per circa 17 milioni di lei.

Su questo tratto è previsto anche il futuro raccordo stradale ad alta velocità con la futura A8. Questo nodo sarà di tipo Nodo idromassaggio e avrà cinghie ad alta velocità su tutti i collegamenti stradali.

A7 – Autostrada finanziata dal PNRR, ma già accumulando ritardi

L’autostrada “Moldovei” A7 dista quasi 440 km da Ploiești (Dumbrava / A3) a Siret, al confine con l’Ucraina. Da Ploiești a Pașcani (circa 320 km) è stato catturato dai finanziamenti del PNRR, il piano a breve termine dell’UE per il rilancio delle economie post-pandemia. Condizione essenziale: progetti da completare entro il 2026.

Così, per A7, è già stato promesso dal 2020 che i lotti a partire da Ploiești verranno progressivamente messi all’asta.

Le prime sezioni, da Ploiești (A3 / Dumbrava) a Buzău, sono state messe all’asta nel giugno 2021, quando Cătălin Drulă era responsabile dei trasporti e della presentazione delle offerte – 39 in numero – è stato realizzato a settembre.

Ci sono voluti cinque mesi di valutazioni prima che le autorità stradali stabilissero chi sono i vincitori dei tre lotti da Ploiești a Buzău.

Non è stato fino a febbraio 2022 messo all’asta e altre quattro sezioni da Buzău a Focșani.

Il resto non è ancora stato messo all’asta…

Autostrada A7 – “Spine” della Moldova, soccorso dalla strada assassina E85

Foto: Percorso autostradale A7. / Vedi qui in dettaglio il percorso A7 da Ploiești (Dumbrava / A3) a Pașcani

L’autostrada A7 della Moldova è il più avanzato dei grandi progetti di infrastrutture stradali per la regione della Moldova e il progetto che dovrebbe assorbire la maggior parte degli stanziamenti della Romania dal PNRR.

È stato costruito il primo tratto pratico, a circa 16 km dall’attuale cintura di Bacău, 16 km completamente sul profilo dell’autostrada. Ma a parte quel piccolo tratto, l’autostrada A7 significa praticamente un insieme di progetti separati, appaltati per la progettazione separata negli ultimi anni, da Ploiești (Dumbrava), a Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Suceava e fino a Siret.

Quasi 440 chilometri di autostrada in Moldova da nord a sud – La “spina dorsale” della Moldova – e che assumerà il tracciato sul percorso dove si registrano i valori di traffico più elevati della regione e che attualmente percorre la DN2/E85, una strada nazionale con una corsia per senso di marcia e una deviazione leggermente più ampia spesso utilizzata in modo irregolare dai conducenti come un’altra corsia.

Una volta completata, la A7 occuperà gran parte del traffico sull’attuale DN2/E85, strada che, in termini di incidenti, è la strada nazionale più pericolosa della Romania.

—

