Avviso importante per i possessori di telefoni cellulari Samsung. Modifiche al sistema operativo per questi modelli popolari

I possessori di telefoni cellulari Samsung conosceranno i nuovi piani dell’azienda. Il sistema operativo verrà modificato in alcuni modelli. Quali sono i piani di Samsung e come saranno influenzati gli utenti?

Cosa c’è da sapere se si possiede un telefono Samsung

All’inizio del 2022, Samsung ha annunciato che avrebbe fornito aggiornamenti dell’interfaccia utente One UI e del sistema operativo Android per quattro anni, a partire dalla serie Galaxy S21 del 2021. Questa politica aveva lo scopo di affermare i dispositivi dell’azienda come i migliori telefoni Android.

Come per i telefoni Pixel di Google, questi aggiornamenti importanti non saranno distribuiti il primo giorno, ma Samsung ha fatto attenzione a muoversi lentamente ma in modo sicuro. E sembra che la promessa sia stata mantenuta.

Con il lancio della serie Galaxy S23, Samsung offre il rilascio di One UI 6 basato su Android 14 su smartphone e tablet. Se vi state chiedendo quali dispositivi specifici rientrano nella politica dell’azienda, lo scoprirete presto.

L’azienda ha mantenuto la parola data.

Per cominciare, Samsung si è impegnata a fornire quattro anni di aggiornamenti di sicurezza hardware e tre anni di aggiornamenti software nel 2021. Tuttavia, l’impegno a fornire i principali aggiornamenti del sistema operativo per ben quattro anni, oltre a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, ha stimolato mosse simili da parte di altri marchi.

La garanzia di assistenza per quattro anni è un’iniziativa gradita che prolungherà la vita dei dispositivi Samsung, anche se è un po’ in ritardo rispetto ai sei anni di aggiornamenti iOS a cui gli utenti di iPad e iPhone di Apple si sono abituati con i loro dispositivi.

I prodotti Samsung godono di quattro anni di aggiornamenti Android

Ma quali sono i prodotti Samsung che godono di questi aggiornamenti? Oltre ad alcuni telefoni delle serie Galaxy S e Z e ai tablet a marchio Galaxy, i quattro anni di aggiornamenti Android riguardano anche gli smartwatch. Anche alcuni telefoni della serie Galaxy A del produttore sono interessati. E le sorprese non finiscono qui, come ha annunciato l’azienda.

I prodotti Samsung che possono beneficiare di quattro anni di aggiornamenti Android a partire da marzo 2023 sono i seguenti:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Galaxy S21+ (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Galaxy S21 Ultra (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Galaxy S21 FE (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Galaxy Z Flip 3 (Ultimo aggiornamento: Android 15)

Sono stati presi di mira anche i tablet Samsung. Si tratta di Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Anche il Samsung Galaxy Watch rientra nella stessa categoria, osserva androidpolice.com.

Per quanto riguarda i telefoni Samsung Galaxy A, solo alcuni modelli sono interessati da questo cambiamento. Si tratta di Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G e Galaxy A73 5G. Molto probabilmente, però, Samsung presenterà presto un elenco molto più lungo.