Badante romena percepisce la bellezza di 140mila euro e prende il reddito di cittadinanza: denunciata

In questi ultimi 4 anni, lavorando come semplice badante, era stata in grado di percepire la bellezza di 140mila euro: ma presentando documentazioni non vere, era riuscita ad ottenere anche il reddito di cittadinanza, di cui altrimenti non avrebbe avuto diritto. Per questo una donna 50enne di origini romene, residente nel Torinese, è stata scoperta e denunciata da parte della Guardia di Finanza.

La donna lavorava in molti paesi del Torinese e non dichiarava il suo reddito al fisco: le somme erano direttamente mandate su conti correnti in Romania. Il reddito di cittadinanza le è stato tolto e la donna è stata puntualmente denunciata.

