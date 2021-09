Si sta delineando settimana dopo settimana il cast della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Sulle pagine di Tv Sorrisi & Canzoni è stato pubblicato il nome di un altro concorrente del dance show di Milly Carlucci, in partenza il 16 ottobre.

Di chi si tratta? Dell’ex calciatore Fabio Galante che, dopo aver stupito sui campi negli anni ’90, si è fatto recentemente apprezzare come ospite, la scorsa primavera, del programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

Il nome di Galante non è l’unico noto del cast di vip che scenderanno in pista. Ci saranno anche Morgan, Federico Fashion Style, Mietta, Al Bano, Valeria Fabrizi e la regina degli anni ’80 Sabrina Salerno.

Milly Carlucci, che affronterà questa nuova avventura televisiva senza Raimondo Todaro nella squadra di professionisti dopo tanti anni di lavoro assieme a Ballando e non solo, ha scelto come ballerino per una notte il velocista olimpionico Marcell Jacobs.

Tornando al lato concorrenti effettivi, come rivelato da TvBlog, una delle fonti più autorevoli quando si parla di novità del piccolo schermo, sarebbero in corso delle trattative per portare sulla pista da ballo più famosa della tv il campione di motociclismo Andrea Iannone, illustre ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.