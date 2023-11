Ballando con le Stelle, la tensione cresce dopo la lite tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli

La tensione tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle” sembra essere lontana dal placarsi. Dopo l’ultimo confronto avvenuto nella puntata più recente dello spettacolo condotto da Milly Carlucci, Izzo ha scelto di esprimere nuovamente le sue riflessioni sul futuro della sua partecipazione al programma. Questa questione è emersa durante un’intervista a “La Volta Buona“, in cui Simona Izzo ha affrontato il tema delle controversie in corso.

Durante l’intervista, Simona Izzo ha dichiarato: “Questo è passibile di querela. Giocare sui cognomi è sempre molto volgare…Io non avevo minacciato, avevo solo fatto un’affermazione…Dire Pizzo vuol dire darmi della mafiosa“. Questa affermazione fa riferimento alla controversia tra Izzo e Lucarelli, in cui il cognome di Simona è stato utilizzato in modo controverso. Simona Izzo ha cercato di chiarire che non aveva minacciato nessuno, ma aveva semplicemente reagito all’uso del suo cognome in maniera offensiva.

Il litigio tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli

Il litigio tra le due personalità televisive ha avuto luogo durante una puntata di “Ballando con le Stelle”, quando Simona Izzo aveva dichiarato: “Ci sono persone che hanno ricevuto molte querele, non solo io, e quindi forse devono stare attente“. Questa dichiarazione sembrava una critica diretta alle azioni di Selvaggia Lucarelli, che aveva ricevuto diverse denunce legali in passato. La situazione è stata resa pubblica e ha alimentato la telenovela tra le due figure televisive.

La tensione e le controversie sembrano essere una costante in “Ballando con le Stelle” tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. La prossima puntata del programma, in programma sabato 11 novembre, sarà attesa con curiosità per vedere come evolverà questa disputa. La vicenda sembra essere destinata a tenere il pubblico con il fiato sospeso, e la domanda rimane: quanto durerà questa rivalità televisiva? La controversia tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli sembra essere un argomento che continuerà a tenere banco nell’ambiente dello spettacolo e della televisione.